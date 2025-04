"Kevesebbnek éreztem magam" – John Cena a rajongók támadásai miatt hozott meglepő döntést

John Cena, a magyarok kedvence őszintén vallott a szépészeti beavatkozásáról. A pankrátorból lett színész megelégelte, hogy a követői könyörtelen módon a kopasz foltja miatt bántják, ezért hajbeültetésre szánta magát.

John Cena hajbeültetésre szánta el magát (Fotó: PA Images/Northfoto)

John Cena az érzéseiről vallott

A nemrég bőrrákkal diagnosztizált színész a The Pat McAfee Show-ban őszintén vallott érzéseiről és arról, hogy a követői milyen kegyetlen módon piszkálták a kopasz foltja miatt. John Cena megelégelte a sok bántást, és hangot adott kifakadásának:

Ti srácok darabokra szedtetek engem egy genetikai probléma miatt, amit nem tudok irányítani. Egyhangúan szidtatok és emiatt kevesebbnek éreztem magam, zavarba jöttem. Ez egész egyszerűen bullying és nagyon nem oké.

Ezek után John Cena elmagyarázta, hogy milyen hatással is volt ez a sok bullying az életére és mire kényszerült rászánnia magát:

Köszönöm, hogy rávettetek a sebészeti hajbeültetésre. Ennyire messzire toltatok engem. Nincs ebben semmi szégyellnivaló. 10-ből hét sráccal megtörténik. Nekem problémám volt, amit megpróbáltam megoldani.

John Cena februárban hazánkban forgatott (Fotó: Bors)

John Cena bajuszt viszont továbbra sem tud növeszteni

A pankrátorból lett színészt a beavatkozás menetéről is kérdezték, amit John Cena részletesen el is mondott. Elmondása alapján a hajbeültetésnél oldalról veszik a hajat, hogy beültessék felülre. A hátránya az, hogy szükség van időre, amíg tényleg elkezd nőni a haj. John Cena novemberben végeztette el ezt a szépészeti beavatkozást, és jelentős javulásokra számít a hetekben:

Remélhetőleg jobban fog kinézni az elkövetkezendő hetekben.

A műsorban egy fekete sapkában jelent meg, mert még nem teljesen elégedett az eredménnyel. John Cena próbál most már viccet csinálni a dologból és elfelejteni a sok bántást:

De bajuszt nem tudok növeszteni. Nincs semmim.

John Cena 17-szeres világbajnoki címével rekorder lett

De mindezek ellenére a színész most nagyon boldog, hiszen rekorder lett belőle. A WWE Wrestlemania vasárnap este ért véget, ahol John Cena megszerezte a 17. világbajnoki címét, amivel ő lett minden idők legnagyobb pankrátora. A műsorban sajnos a The Rock nem vett részt, pedig ő és John Cena hosszú évek óta a pankrátor közösség oszlopos tagjainak számítanak. Kérdéses, hogy ezek után most már ténylegesen visszavonul és teljes mértékben átadja magát a színészkedésnek vagy továbbra is képtelen lezárni a pankrátoros múltját.