Jennifer Aniston Pedro Pascallal vigasztalódik, miután volt férje újranősült

Szombat este Jennifer Aniston és Pedro Pascal együtt vacsorázott egy hollywoodi étteremben. Rögtön elkezdődtek a találgatások, hogy vajon mi lehet a két híresség között. A Jóbarátok sztárja és a The Last of us főszereplője már jó ideje szingliként éli mindennapjaikat, nem kizárt, hogy végre újra rájuk talált a szerelem.

Jennifer Aniston és Pedro Pascal kettesben töltötték a szombat estét (Fotó: Profimedia)

Jennifer Aniston és Pedro Pascal kettesben töltötte a szombat estét

Jennifer Aniston (56) a Gladiátor 2 sztárjával vacsorázott szombat este. A Jóbarátok szereplő és Pedro Pascal (49) három órát töltött együtt, mielőtt lencsevégre kapták őket, ahogy távoznak a híres hollywoodi étteremből, a Sunset Hotelben lévő Tower Barból. Jennifer Aniston és Pedro Pascal külön érkeztek 20:00 körül, majd külön is távoztak 23:30 körül. Kicsivel több, mint három órát töltöttek kettesben és mielőtt különváltak, még kint is beszélgettek az étterem előtti fizetős parkoló részen.

Vajon ez csak egy munkamegbeszélés volt?

A gyanús randi azután történt, hogy nemrégiben felröppent a hír, Pedro Pascal esetleg szerepelne Jennifer Aniston és Reese Witherspoon új sorozatában a The Morning Show-ban. A Critics Choice Awards vörös szőnyegén ugyanis Jennifer Aniston ajánlatot tett Pedro Pascalnak:

Akarsz benne lenni?

Reese Witherspoon pedig közbeszólt, hogy:

Várj, valójában van egy nagyon jó szerepünk neki.

Pedro Pascal pedig annyit mondott, hogy dobja be neki most. Később arra a kérdésre, hogy a szerephez tartozik-e romantikus szál valaki irányába, Jennifer Aniston annyit felelt, hogy mindenkiébe. Pedro viccesen erre meg is jegyezte, hogy majd lefekszik mindenkivel.

Pedro Pascal lehet, hogy szerepelni fog a The Morning Show-ban (Fotó: Billy Bennight/Northfoto)

Vagy csak így akart visszavágni volt férjének?

Jennifer Aniston vacsora kalandja pár nappal azután történt, hogy exférje, Justin Theraoux újranősült. Az 53 éves színész Nicole Brydon Bloomot vette feleségül nemrég Mexikóban - 8 évvel azután, hogy elvált a színésznőtől. Jennifer Anistonnak eddig két házassága is gallyra ment. Első házassága 5 évig tartott. Jennifer Aniston és Brad Pitt csúnya szakításon ment keresztül. A színésznőnek majdnem 10 év kellett, mire újra rávette magát, hogy ismét megházasodjon. Jennifer Aniston második házassága három évig tartott. A Jóbarátok sztárja és Justin Theraoux 2018-ban váltak el. A színésznő azóta nem találta az igazit, és a házasság gondolatáról sem akar hallani.