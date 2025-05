Saját lánya jelentette fel? Megszólalt a Házasság első látásra súlyos dolgokkal vádolt szereplője

Szolnoki Szabolcsot történetesen a saját lánya jelentette fel, miután a Házasság első látásra szereplője kölcsönkérte, majd eladta a nagyértékű autóját - ezzel vádolta legalábbis meg exfelesége. Önmagában már ez a hír is kellően érdekes, de ha átnézzük a Fecső Judit neten indított szőnyegbombázása nyomán napvilágot látott hitelesnek tűnő feljelentés teljes szövegét, van abban még néhány nyalánkság. Ezek pedig egyenként is rossz fényben tüntetik fel Szolnoki Szabolcs családjához, konkrétabban a lányához való viszonyát.

A Házasság első látásra sztárja egyre nagyobb bajban van (Fotó: TV2)

Tovább dagad a Házasság első látásra Szabi botránya

A szövegben ugyanis szó esik még egy 12 milliós értéket képviselő luxusóráról és két, összesen szintén milliós árú aranyékszerről is, melyet a feljelentés szövege szerint szintén a Házasság első látásra sztárja tulajdonított el a lányától. Ezt az állítást egyébként megerősíti az az órakereskedő is, aki megvette az említett Rolexet. De ne szaladjunk ennyire előre! Íme, néhány tanulságos sor a netre felkerült feljelentésből: „Szolnoki Szabolcs az én nevemen lévő gépkocsit elkérte tőlem és egy csere-, bérautót adott helyette. Három hete édesanyámmal nem tudjuk, hogy hol van az autó.

Mikor kérdőre vontuk édesapámat, akkor derült ki, hogy ő azt egy solymári autókereskedő közreműködésével feketén eladta

– olvasható a közkinccsé tett dokumentumban, melyben egyébként az említett kereskedő neve és elérhetősége is szerepel. Csakúgy, mint az órakereskedőé, aki az irat szerint mindössze 5600 Euróért vette meg Szolnoki Szabolcstól az órát, amit a lánya az édesanyjától kapott. Ez az összeg majdnem 10 millió forinttal marad az óra valódi értéke alatt.

Érdemes kitérni egy pillanatra szolnoki Szabolcs legfrissebb kapcsolatára is. A feljelentésben ugyanis elhangzik, hogy az egyik állítólag ellopott ékszer, most a mindössze 20 éves lánynál van, mert a híresség neki ajándékozta azt.

Szolnoki Szabolcs: „Nem tudok róla, hogy feljelentés lenne ellenem…”

A Bors elérte az érintett órakereskedőt, aki nem tagadta, valóban vett egy órát Szolnoki Szabolcstól. „Én használt órákkal kereskedem, így nincs abban semmi meglepő, hogy használt órát vásároltam” – kezdte a kereskedő, aki miután megtudta, hogy az általa vásárolt tétel egy rendőrségi feljelentés egyik elemét képezi az alábbi mondatot tette hozzá. „Az órát dobozában, az eredetiségét igazoló tanusítvánnyal vettem át, így nem volt okom feltételezni, hogy az esetlegesen bűncselekményből származhat” – tette hozzá a férfi, aki ezzel, gyakorlatilag be is ismerte, hogy nála van az említett luxusketyegő. Ezután felhívtuk a Házasság elő látásra sztárját is, aki érdekes választ adott a neki szegezett kérdésünkre. „Nem tudok róla, hogy feljelentés lenne ellenem…” – mondta Házasság első látásra Szabolcs, aki ezt a mondatot ismételgette azután is, hogy tételesen felsoroltuk, mivel is vádolja őt a lánya. Ugyanakkor nem jelentette ki kategorikusan, hogy a vádak nem igazak.