Házasság első látásra Szabi szerelmes fotóval reagált Fecső Judit vádjaira: így öleli 32 évvel fiatalabb szerelmét

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, óriási a boldogság Házasság első látásra Szabi háza tájékán, ugyanis néhány hónapja rátalált a szerelem, méghozzá a 32 évvel fiatalabb Karolnia személyében.

Szolnoki Szabolcs és 32 évvel fiatalabb szerelme, Karolina Fotó: Instagram

A 20 éves fiatal lány most érettségizik, ami bizony sokaknál kiverte a biztosítékot, hiszen sokan nem néznek jó szemmel egy ekkora korkülönbséget, pláne úgy, hogy az egyik fél még középiskolás. A szerelmespárt ez egy kicsit sem zavarja, mint fogalmaztak „tiszta szívre találtak egymásban” és boldogabbak nem is lehetnének. Ennek azonban ellentmondanak Fecső Judit állításai, aki minap arról számolt be a közösségi oldalán, hogy ő is ismeri Karolniát és kicsit sem olyan a kapcsolata Szabival, mint azt a nyilvánosság előtt állítják.

Fecső Judit kitálalt Szolnoki Szabolcs kapcsolatáról: Karolina fél tőle!

Mint ismeretes, Judit a Házasság első látásra című műsorban Szabolcsnak volt a felesége, a kapcsolatuk azóta azonban nagyon megromlott, többször is üzengettek már egymásnak a médián keresztül, Judit mostani állításait, miszerint a 20 éves lány valójában fél a gyémántkereskedőtől sokan validnak tartják, a már említett hatalmas korkülönbség miatt.

Borzasztóan sajnálom Karolinát, akit maga Szabolcs hozott az otthonomba és mutatott be. Értelmes, okos kislány, akit megvezetett Mr. Szabi! Többször is járt nálam azóta tanácsot kérni, mert fel tőle, én pedig megkedveltem

– fogalmazott a napokban közösségi oldalán a TV2 egykori sztárja, amelyre a szerelmespár egyelőre még nem reagált.

Szolnoki Szabolcs szerelmes fotóval reagált a vádakra?

Ugyanakkor nemrég megosztottak egy szerelmes fotót, amin a fiatal lány Szolnoki Szabolcs ölében ül és szerelmesen mosolyognak egymásra, amely alatt pillanatok alatt megjelentek a negatív kommentek, sokan arról próbálták győzködni Karolinát, hogy nem normális a kettejük kapcsolata és lépjen az ügyben. Ezek megjegyzéseket azonban szinte pont olyan gyorsan töröltél a kép alól, mint ahogy megjelentek és már csak gratuláló megjegyzést lehet olvasni.

A fotót pedig itt meg is nézheted: