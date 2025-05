Balogh Tamásné keményen beleállt Szolnoki Szabolcsba: „Ez a lány egész éléteré meg lesz bélyegezve”

Balogh Tamásné férje 35 évvel idősebb, mint a pénzügy tanácsadó, ami miatt sok nehézséget kellett leküzdeniük az évek során. De elmondása szerint ez valószínűleg össze sem hasonlítható azzal, amit Szolnoki Szabolcs új párja kap majd. A Séfek Séfe 6. évadának sztárja el is mondta a véleményét a gyémántkereskedőről, sőt még tanácsot is adott neki és Karolinának.

Balogh Tamásné beolvasott Szolnoki Szabolcsnak, úgy érzi, Karolina sokat sérülhet a gyémántkereskedő mellett (Fotó: hot! magazin archív)

A Házasság első látásra Szolnoki Szabija nemrég jelentette be, hogy rátalált a szerelem a 32 évvel fiatalabb Karolina személyében. A pár még csak 3 hónapja van együtt, de már most sokakat kiakasztottak azzal, hogy míg Mr. Szabi már 52 éves, addig a lány még csak most érettségizik. Balogh Tamásné Eszter számára nem ismeretlen a nagy korkülönbség, a két kapcsolat mégsem összehasonlítható.

Nem tudom, hogy mi nem igaz ezekből a pletykákból, de azt gondolom, hogy ha valaki egy ilyen párkapcsolatban van benne, akkor fel kell készülni a támadásokra. Nyilván én is hasonló cipőben járok, ezért is tudom ezt tanácsolni nekik. Bár mi felnőttek voltunk, és megvolt valamennyire a saját egzisztenciám, amikor megismerkedtünk, de még így is nagyon sokszor megkaptuk, hogy biztosan a pénz miatt mentem hozzá. Náluk szerintem ez még inkább így lesz, hiszen ez a lány még csak most érettségizik. Bár elvileg dolgozik Szabi asszisztenseként, de az ugyanúgy azt jelenti, hogy ettől az embertől függ

– kezdte lapunknak Eszter.

„19-20 évesen még nekem is teljesen más terveim voltak, és eszembe sem jutott volna, hogy hozzámenjek egy 35 évvel idősebb férfihoz. De mire találkoztunk, addigra elég érett voltam ahhoz, hogy felfogjam, mit csinálok, és felelősségteljes döntést tudjak hozni” – árulta el.

Balogh Tamásné szerint Szolnoki Szabolcs párja komolyan sérülhet

A TV2 sztárja azt is elmondta, hogy véleménye szerint Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs botránya nem csak rájuk, de Karolinára is rossz fényt vet, akinek ebből a későbbiekben még komoly nehézségei is származhatnak.

Én a magánéleti botrányoktól teljesen elzárkózom. Abszolút elítélem, ha valaki a családi szennyest nyilvánosan teregeti ki. Ráadásul ez az adok-kapok, ami Judit és Szabi között megy, nemcsak rájuk van rossz hatással. Ez a lány egész éléteré meg lesz bélyegezve emiatt

– jelentette ki.