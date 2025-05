Durva: Itt a rendőrség hivatalos közleménye Házasság első látásra Judit balhéjáról

Ahogy arról a Bors csütörtök délelőtt beszámolt, eljárást indított a rendőrség a Házasság első látásra második évadából megismert Fecső Judit ellen. A Bors elsőként számolt be arról, hogy Szolnoki Szabolcs exfelesége Érden keveredett balhéba, egészen pontosan ő maga okozta a kalamajkát, aminek rendőri intézkedés lett a vége.

Megszólalt a rendőrség Házasság első látásra Judit ügyében (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Szabolcs azt is elárulta a Borsnak, hogy tudomása szerint Fecső Judit a volt férje házánál tűnt fel, és megrongálta a férfi garázsát.

„A hír igaz, Fecső Judit valóban rendőrségi ügybe keveredett csütörtök hajnalban, méghozzá Érden. A volt férje házának kertjébe hatolt be és tudomásom szerint megrongálta a garázst. Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden, a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat. Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket. A gyerekemet is követi, ezért én zaklatásért feljelentést tettem. Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő a Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene” – osztotta meg lapunkkal a megdöbbentő információt Házasság első látásra Szabi.

Házasság első látásra: Judit és Szabi között már a múlté a jó viszony (Fotó: Szabolcs László)

Fecső Judit zavaros videóban ismerte el: Betörte az ablakot

Néhány órával később maga az érintett, Házasság első látásra Judit is megszólalt a témában. Egy aggasztó TikTok-videóban ecsetelte, vagyis inkább káromkodásokkal tűzdelve rikoltotta, hogy valóban ott járt exférje házánál.

„Azért költöztem Tükörhegyről Érdre, hogy a gyerek közelebb legyen az apjához, hogy több esélye legyen vele találkozni. És akkor egy tinderes retek megszabja, hogy mikor menjen az apja házába a gyerek. Na, hát ma odamentem, mert megint meghúzták a pontot az i-re, vagyis a k*rva, persze. Hát, képzeljétek el a sztorit! Ez holnap remélem megy címlapra, mert én ma betörtem az ablakaikat, és vállalom. De hogy én lecsukatom ezt a két szerencsétlent, az is biztos. Mondom a helyzetet! A drága gyermekem édesapja milliárdos, oké. Az, hogy hetvenezer forint gyerektartást kapok úgy, hogy a k*rvát kéthavonta viszi Dubajba, az egy dolog. Mehet ki a sajtóba minden, amit mondok”