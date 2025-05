„Lecsukatom ezt a két szerencsétlent” – Házasság első látásra Judit összeomlott, őrjöngő videóban reagált a balhéra

Megdöbbentő és egyben aggasztó élőzésbe kezdett a TikTokon Fecső Judit, miután a Bors megírta: csütörtök hajnalban a rendőrök állították elő a Házasság első látásra sztárját, állítólag a bilincs is előkerült.

Házasság első látásra: Fecső Judit aggasztó videóban reagált a balhéra (Fotó: Fecső Judit)

Sőt, a Házasság első látásra szereplőjének exférje, Szolnoki Szabolcs arról tájékoztatta a Borsot, hogy Judit volt férje házánál tűnt fel Érden, és megrongálta a férfi garázsát.

„A hír igaz, Fecső Judit valóban rendőrségi ügybe keveredett csütörtök hajnalban, méghozzá Érden. A volt férje házának kertjébe hatolt be és tudomásom szerint megrongálta a garázst. Judit ellen így már több, három büntetőfeljelentés van Érden, a rendőrkapitányságon. Mindenkit zaklat. Ma voltam bent én is, mert követi a kocsikat, zsarol embereket. A gyerekemet is követi, ezért én zaklatásért feljelentést tettem. Most jöttem el onnan, és pont amikor ott voltam, akkor mondták a rendőrök, hogy most állítják elő a Fecső Juditot, mert a volt férjéhez tört be és megrongálta a garázst. Én őt be is pereltem, 15 millió forintos pert indítottam. Így már az érdi rendőrkapitányságon három büntetőfeljelentés is van ellene” – osztotta meg a Borssal a megdöbbentő információt Házasság első látásra Szabi.

Házasság első látásra Judit magából kikelve kiáltotta: Betörtem az ablakaikat és vállalom

Cikkünk megjelenése után nem sokkal Házasság első látásra Judit heves élőzésbe kezdett a TikTokon. A videóban maga is elismerte, hogy ott járt volt férje házánál, majd sírva, kiabálva szidalmazta az exférj volt párját, aki állítása szerint mindent megtesz, hogy megromoljon a viszony Fecső Judit lánya és annak apja között.

„Azért költöztem Tükörhegyről Érdre, hogy a gyerek közelebb legyen az apjához, hogy több esélye legyen vele találkozni. És akkor egy tinderes retek megszabja, hogy mikor menjen az apja házába a gyerek. Na, hát ma odamentem, mert megint meghúzták a pontot az i-re, vagyis a k*rva, persze. Hát, képzeljétek el a sztorit! Ez holnap remélem megy címlapra, mert én ma betörtem az ablakaikat, és vállalom. De hogy én lecsukatom ezt a két szerencsétlent, az is biztos. Mondom a helyzetet! A drága gyermekem édesapja milliárdos, oké. Az, hogy hetvenezer forint gyerektartást kapok úgy, hogy a k*rvát kéthavonta viszi Dubajba, az egy dolog. Mehet ki a sajtóba minden, amit mondok!”