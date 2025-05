Megjött Fehér Krisztián döbbenetes válasza: nem hagyta szó nélkül Oláh Gergőék kritikáját

A hétvégén napvilágot látott egy videó, ahol Fehér Krisztián az X-Faktor botrányos győztese a saját koncertjén igencsak gusztustalan stílusban nyilvánul meg, teszi mindezt a szervezőhelyszín hangtechnikusai felé. A videó miatt nagyon sokan kiakadtak, köztük az elismert magyar zenészek közül is jó néhányan. Oláh Gergő hosszú posztban fejtette ki a véleményét, amire Karapancsev Kristóf is reagált. Most megérkezett a botrányhős válasza, ebben sincs sok köszönet.

Fehér Krisztián nem érzi, hogy hibát vétett volna Fotó: YouTube

Oláh Gergő Fehér Krisztiánról alkotott véleménye eddig sem volt túl pozitív, de úgy tűnik, a Barbi baba énekesének még ezt is sikerült aláásnia.

Egy színpadi ember, aki előtt közönség áll, akit szervezők meghívtak és pénzt fizetnek neki, nem viselkedhet így! Viszont újra mondom, hogy nem a tehetségét vonom kérdőre, mert én elismerem, hogy tehetséges zeneszerző és szövegíró a maga saját stílusában! De látjátok, erről beszéltem, amikor megnyerte és kiborultam! Alpári, primitív, gusztustalan, igénytelen, tiszteletlen ez a megnyilvánulás! Ráadásul Playback-el, egy mackónadrágban! Legalább mutatna példás tiszteletteljes, alázatos viselkedést, már akkor is más lenne a szitu!

– vélekedett Gergő a TikTokon terjedő videót látva.

Erre Karapancsev Kristóf kommentben reagált, miszerint mélységesen egyetért kollégája véleményével, aki most sokuk nevében szólalt meg.

Fehér Krisztián nem sokat magyarázkodott

G.w.M pártfogoltja nem érezte szükségét, hogy hosszan reagáljon a balhéra, szerinte ugyanis sokan csak a hátán próbálnak felkapaszkodni, azaz hírnevet igyekeznek szerezni általa. Ez persze igencsak merész kijelentés, miután a felvételek alapján Krisztiánnak a saját dalaival is meggyűlik a baja, de mint mondja, mi semmit sem tudunk.

Látom, hogy nagyon-nagyon sokan próbálnak kis hírnevet szerezni, meg likeokat vadászni azzal a kis apró hibámmal, amit ejtettem ezen a román bulin. Nem tudtok semmit!

– közölte határozott magabiztossággal a válaszvideóban.

„A szervezőktől szeretnék elnézést kérni, viszont nem rájuk mondtam csúnyát, hanem a hangtechnikára. De fogok még nektek mesélni!” – zárta végül rövidre a szívhez szólónak egyáltalán nem nevezhető bocsánatkérést.