Mindenkit meglepett a döntésével G.w.M, ezt csinálja a visszavonulása óta!

Nem is lehetne ennél boldogabb a rapper. G.w.M magánélete kiegyensúlyozott, talán emiatt is tudta meglépni azt, hogy eldöntötte: egy évig nem vállal fellépéseket, ugyanis a családjával, a vállalkozásaival és az önmegvalósítással szeretne foglalkozni.

G.w.M gyerekei és vállalkozásai kerülnek a következő egy év fókuszába (Fotó: Szabolcs László)

„Eljött az a pillanat az életemben, hogy először egy évre visszavonultam a fellépésektől.”

Sok év után elvállaltam egy szilveszteri bulit, az volt úgymond a leköszönő a részemről.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem hiányzik, mert mindig is éltetett a színpad, a hangulat, hogy együtt szedjük szét a házat a közönséggel, de ebben az egy évben más dolgokra készülök. Más területeken próbálom ki magam, a tudásom és a kapacitásom. A velem kapcsolatos történésekbe és az üzleti világba fektetem az egy évet, szeretnék passzív jövedelmeket létrehozni. Tervben vannak új vállalkozások, tele vagyok ötletekkel, kicsit szeretnék önmegvalósítani. Most van a vetés, jövőre pedig az aratás. Ez tudatos, ebben pedig nagy segítségemre van a szerelmem: Edina nélkül nem tudtam volna meglépni ezt az egy év kihagyást. Hálás vagyok, hogy olyan feleségem van, aki mellettem áll mindenben és ő a hátországom” – kezdte lapunknak G.w.M.

G.w.M és Kulcsár Edina kiegyensúlyozottan nevelik gyerekeiket

Büszke édesapaként mindig csillogó szemekkel mesél gyerekeiről, akik az élete értelmei. G.w.M-nek dagad a melle a büszkeségtől, miközben látja a kicsik fejlődését.

G.w.M felesége volt a kicsikkel mindig, amíg ő koncertezett (Fotó: Szabolcs László)

„A család mindig is prioritást élvezett nálam. A nagyobbik fiam, Márk olyan életszakaszában tart, hogy jött velem a fellépéseimre és meetingjeimre. Nagyon aranyos és sokszor érdemben is hozzá tud szólni! A nagyobbik lányom, Melanie és Amara is egyre okosabb, Dionért pedig egyszerűen meghalok, annyira cuki. Mellettük pedig lett még egy gyerekem, Fehér Krisztián, és ő is kiteszi az életemet. Márk nagyon zeneorientált, jó affinitása van hozzá és tehetséges, ezt pedig nem elfogult szülőként mondom.”

Mindig azt mondja, hogy rapsztár lesz, mert engem lát példának maga előtt, ami egy elmondhatatlan visszacsatolás, büszke vagyok rá és az összes gyerekemre egyaránt.

„Melanie nagyon jól tanul, szorgos, fegyelmezett, igazi hercegnő. Amara egy szerethető csibész, benne nagyon is Edinát látom. Annyira szerelmes vagyok abba, hogy őt látom piciben. A mimikájában, varázsában és bájában Edina köszön vissza. Dion pedig egy kicsi King-Kong, amire kifejezetten büszke vagyok!” – árulta el G.w.M.