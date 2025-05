Humoristaháború: „Beleznay Endre ellopta a stand upomat” – perrel fenyegetőzik kollégája

Történt a napokban, hogy egy humoristaként is tevékenykedő speaker, Vajtó László Facebook-oldalán a következőt osztotta meg követőivel: Beleznay Endre ellopta tőle a Gastro Strand Up című műsorát. Az érintett a történtek miatt teljesen kiakadt és a Borsnak mesélt az esetről.

Beleznay Endre lopással lett megvádolva Vajtó László által (Fotó: hot! magazin archív)

Gastro Stand Up létezett Beleznay Endre előtt is

A sértett humorista elárulta, hogy ő és kollégái 2017-ben találták ki a Gastro Stand Up műsort. Ebben a vicces előadásban pedig azzal foglalkoztak, hogy felfedeztek vicces elnevezésű magyar ételeket, amiket elkészítettek és ezekre írtak különféle poénos gageket. Eközben viszont megalakult egy másik hasonló társulat, Gasztro Cirkusz néven Nádas György vezetésével, azonban velük Lászlóék jó kapcsolatot ápoltak. Majd később aztán a Gastro Stand Up csapata olyan nevettetőkel egészült ki, mint Fülöp Zoltán, Ihos József és Vágó Piros.

„Ezzel a műsorral jártuk az országot, de volt egy menedzserünk, aki kikerült tőlünk. Valószínűleg pedig ő vette rá Beleznay Endrét is arra, hogy csináljanak egy hasonlót, amivel eddig nem is volt probléma. Viszont egyszer csak láttuk, hogy Gastro Stand Up néven fut a műsor. Felhívtuk a szervezőt, hogy ilyen néven már létezik társulat, aki rendes volt és lecserélte a nevet. Aztán a következő alkalommal láttuk, hogy azokat az ételeket készítik el Endréék, amiket mi az elmúlt 8 évben felfedeztünk, kifejlesztettünk és elkészítettünk” – nyilatkozta lapunknak Vajtó László, aki szerint Beleznay Endre és csapata egy az egyben azt a műsort másolják, amit ők anno kitaláltak.

Beleznay Endre előadásain ugyanazokat ételeket főzik, mint amit Lászlóék már évek óta (Fotó: Löffler Péter)

Beleznay Endre és Vajtó László eddig jóban voltak

„Endrével ismerjük egymást és eddig nem voltunk rossz viszonyban, több barátommal is játszik együtt. Úgyhogy mikor ezt megláttam, egyből felhívtam, illetve írtam neki, de ő nem akart erről a dologról még hallani sem. Az ő álláspontja az, hogy ehhez neki semmi köze, mert ő a saját poénjait mondja. Mégis a műsorban ugyanazokat az ételeket készítik el, amiket mi rengeteg évnyi kutatási munka során fedeztünk fel, ráadásul még ugyanazon a néven is teszik ezt” – folytatta Vajtó László, aki szerette volna megbeszélni a dolgot a színész-humoristával, de ő azonban folyamatosan lerázta a megsértett komikust.