"Különleges embert vesztettünk el" - Beleznay Endre Forgács Gáborra emlékezett

Nagyon megrázta az országot Forgács Gábor halálhíre, amit a színész lánya jelentett be. A komikus-szinkronszínész már hosszú ideje küzdött a rákkal, de saját bevallása szerint is a humor volt az egyik fegyvere a gyilkos kórral szemben. Forgács Gábor 72 éves korában kapta meg a lesújtó diagnózist, ami először őt is letaglózta, de nem sokkal később már más szemlélettel állt hozzá betegségéhez, amely orvosai szerint is nagyon sokat segített neki.

Forgács Gábor halálhíre megrázta az országot (Fotó: Bors)

Azonban hiába küzdött keményen a betegsége ellen, végül alulmaradt.

– Hosszú, méltósággal, megingathatatlan hittel és humorral viselt betegség után ma reggelt elhunyt apukám, Forgács Gábor – írta ki a közkedvelt színész lánya, Beáta.

Humoros, közvetlen, kedves ember hírében állt a színész (Fotó: Zih Zsolt / MTI)

Beleznay Endre közel állt Forgács Gáborhoz

Beleznay Endre sokat dolgozott együtt a színésszel, és kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak. A Borsnak elárulta, hogy nagyon megrázta népszerű kollégája távozása.

Közel álltunk egymáshoz, rengeteget dolgoztunk együtt vele és a lányával is. Sok ponton kapcsolódtunk, mindig igyekeztünk segíteni neki, akár egy jó szóval. De sajnos egy idő után látszódott, hogy nincs visszaút. Még ha az ember számított rá, akkor is nehéz egy ilyen eseményt elfogadni. Az utolsó pillanatig dolgozott. Korábban beszéltünk arról is, hogy szerette volna a saját emlékműsorát megrendezni, mert ki tudná jobban megírni, mint maga Forgács Gábor. De sajnos nem tudom, mi lett azzal a projektjével, mert ezt akkor beszéltük, amikor még nem diagnosztizálták a betegségével. Egy különleges embert vesztettünk el vele

– zárta a gondolatait Beleznay Endre.