Németh Kristóf: „Az idei év volt az egyik legkeményebb a családunknak”

Nem várnak decemberig: már no­vem­ber­ben elkezdik az ünneplést. Németh Kristóf és családja a tizenegyedik hónap elején három születésnapot is tartanak – az édes­any­jáét, Lóciét és a sajátját –, a hónap végén pedig Levente fiát köszöntik.

Németh Kristóf családja idén is számos közös programot tervez az ünnepekre / Fotó: Szabolcs László / Helyszín: Thermal Hotel Visegrád / hot magazin

– Amióta a szentendrei házunkban élünk, azóta hagyomány, hogy már idő előtt elkezdjük feldíszíteni a házat és a kertet. Mint az amerikai filmekben, úgy itt is előkerülnek a kedvenc égők és díszek, amiket közösen teszünk fel a gyerekekkel, ami nekik is szuper program. Általában az édesanyjukkal díszítenek bent, velem meg kint a kertben. A munkában is készülünk, hiszen a Fórum Színházzal advent minden hétvégéjén karácsonyi műsorral kedveskedünk az idelátogatóknak Szentendre főterén – kezdte Németh Kristóf a hot! magazinnak.

Németh Kristóf: „A karácsonyi menü újramelegítése a leg­nagyobb kedvencem!”

Kristóf világ életében családcentrikus volt, így a szíve akkor boldog igazán, ha együtt lehet a szeretteivel. Ezért is különleges a számára, hogy a család apraja-nagyja eljön hozzájuk szenteste.

– Még Lóci fiam is hazajön! Sajnos már egyre ritkább vendég ilyen szempontból, hiszen neki már megvan a saját kis élete, és teljesen érthető, hogy a lányok és a haveri kör van az előtérben. Ilyenkor persze mind együtt vagyunk, és ez az, ami igazán számít. Az édesanyák sem maradnak ki, hiszen jönnek át a nagymamák is. Ráadásul Zita nővéréék tőszomszédságában élünk, gyakorlatilag ilyenkor hat unokatesó találkozik, és igazi nyüzsgés van. A legnagyobb kedvencem az, amikor túl vagyunk a vendéglátáson, az angyalok meghozták az ajándékokat, a gyerekek lefekszenek, és a feleségemmel fent maradunk. Itt kezdődik a saját esténk, aminek van egy ünnepi része is, hiszen kettesben tölthetünk el időt, mint a szerelmünk hajnalán. Ilyenkor értékeljük az évet, és jönnek az igazi kulináris élmények, mint a karácsonyi menü újramelegítése, ami a legnagyobb kedvencem! – árulta el Kristóf.

A kedvenc pillanatuk, amikor kettesben maradnak szenteste / Fotó: Szabolcs László / Helyszín: Thermal Hotel Visegrád / hot magazin

„Nagyon sokáig a szakmám volt az első az életemben”

Hatalmas felelősség van a színházigazgató vállán, hiszen vezetőként rengeteg ember megélhetéséért felel, emellett pedig a családjának is szeretne megteremteni egy eg­zisz­ten­ciát. Ezek azok a motiváló tényezők, amelyek miatt folyamatosan dolgozik és teljesít.

– Szerintem az idei év volt az egyik legkeményebb, legtöbb munkával tarkított év a családunknak. Rengeteget dolgoztam, hiszen nagyon sok televíziós munkám volt, ráadásul a Fórum Színház is hétéves lett. Ezért a feleségemre hárult szinte minden, ami a gyerekekkel és a háztartással kapcsolatos. Arról nem is beszélve, hogy Zita a legnagyobb támogatóm és a legfőbb támaszom. Jövőre szeretném megfogadni, hogy sokkal inkább a család kerüljön előtérbe, hiszen annyi figyelmet és annyi tehermentesítést kaptam tőlük, hogy szeretném viszonozni nekik időben és lelkileg is – árulta el a színész.