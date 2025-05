A Fehér Lótusz: Walton Goggins felesége nyilatkozott férje hűtlenségével kapcsolatban

Walton Goggins és Aimee Lou Wood alakította a MAX sikersorozatában, A Fehér Lótusz harmadik évadának szerelmespárját. A két színészről a való életben is elindultak a pletykák, hogy vajon mennyire szoros a kapcsolatuk. Walton Goggins felesége pedig úgy döntött, nem bírja tovább és véget vet a találgatásoknak.

A Fehér Lótusz sztárja, Walton Goggins és Nadia Conners 14 éve házasok (Fotó: Kay Blake/Northfoto)

A Fehér Lótusz: Walton Goggins felesége reagált a pletykákra

Már több, mint egy hónapja fejeződött be A Fehér Lótusz harmadik évada, mégis még mindig az tartja izgalomban az embereket, hogy vajon Walton Goggins és Aimee Lou Wood között a képernyőn kívül is kialakult-e valami. A Fehér Lótusz tragikus sorsú szerelmespárja között már voltak találgatások arra, hogy egymásba szerettek képernyőn kívül, de arról is pletykáltak már, hogy esetleg annyira összevesztek, hogy már nem is beszélnek egymással. Walton Goggins felesége most megtörte a csendet és végre lerántotta a leplet férje és Aimee Lou Wood kapcsolatáról. Nadia Conners a Hello! Magazine-nak tett interjújában mondta el gondolatait a férje hűtlenségéről szóló pletykákról:

Furcsa ezt látni, de ez is azt bizonyítja, hogy sok ember milyen sokat képzel bele a kitalált karakterekbe. Annak veszem a dolgot, hogy a férjem nagyon népszerű lett.

Walton Goggins és Aimee Lou Wood elkerülték egymást az idei Met-gálán (Fotó: Northfoto)

Walton Goggins és Aimee Lou Wood kapcsolatáról újabb pletykák terjedtek el

A Fehér Lótusz szerelmesei voltak a nézők egyik kedvenc karakterpárosa. Ezt az is bizonyítja, hogy egy hónapja, mióta véget ért a sorozat, folyamatosan újabb és újabb pletykák láttak napvilágot. A két színészről először az a hír terjedt el, hogy Walton Goggins titokban megcsalja feleségét Aimee Lou Wood-dal. Majd a sorozat záró részének vetítése után, amire Walton Goggins nem ment el, mindenki arra következtetett, hogy valószínűleg összeveszett a két színész. Erre ráerősített az is, hogy néhány rajongó észrevette, hogy valami nincs rendben a thaiföldi paradicsomban. Ugyanis Walton Goggins és Aimee Lou Wood kikövette egymást Instagramon.

Walton Goggins nagyon illetlenül viselkedett Aimee Lou Wood-dal szemben (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Walton Goggins megbántotta Aimee Lou Wood-ot

Walton Goggins ezek után hatalmas hibát követett el. A Saturday Night Live egyik adásában csúnyán kigúnyolták a színésznőt a fogsora miatt, az 53 éves színész pedig ahelyett, hogy barátja mellé állt volna, viccet csinált az egészből. Aimee Lou Wood-ot pedig annyira megrázta az egész helyzet, hogy nyilvánosan fakadt sírva az utcán. Walton Goggins és Aimee Lou Wood azóta nem jelent meg együtt nyilvánosan, még a Met-gálán is elkerülték egymást.