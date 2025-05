Nagy ívben elkerülték egymást a Fehér Lótusz sztárjai a Met-gálán

A Fehér Lótusz sztárjai továbbra sem békültek ki egymással. Egyre jobban mélyül közöttük a konfliktus, most már egy helyen sem bírnak lenni. Aimee Lou Wood mindent elkövetett a Met-gálán annak érdekében, hogy távol tartsa magát egykori kollégájától, Walton Gogginstól.

A Fehér Lótusz: Aimee Lou Wood nagy ívben kerülte el Walton Gogginst a Met-gálán

Már egy hónap telt el azóta, hogy véget ért a Fehér Lótusz harmadik évada, a szereplők közötti viszály azonban még mindig nem csendesedett el. Aimee Lou Wood és Walton Goggins közötti viszály odáig fajult, hogy már nem bírnak egy helyen meglenni. Még akkor sem, amikor egy olyan nagyszabású eseményről van szó, mint a Met-gála. A színésznő ugyanis mindent elkövetett annak érdekében, hogy távol tartsa magát színész társától. Kínosan ügyeltek rá, hogy mindig az esemény másik sarkában legyenek.

Walton Goggins kikövette egykori munkatársát

A Fehér Lótusz harmadik évadában Rick és Chelsea karakterét alakították, akik között hatalmas szerelem volt. A két színész a való életben is nagyon jóban voltak egymással egészen a sorozat utolsó részének megjelenésééig. A kettejük közötti viszály pedig onnan volt észrevehető, hogy Walton Goggins kikövette egykori munkatársát Instagramon. Ráadásul az 53 éves színészt annyira megviselte az egész, hogy nem akart találkozni Aimee Lou Wooddal és ezért nem jelent meg az utolsó rész vetítésén sem.

Aimee Lou Wood megharagudott kollégájára

A helyzetüket az sem könnyítette meg, hogy a vetítés után a Saturday Night Live műsorában csúnyán kifigurázták a színésznőt. Aimee Lou Wood fogsorán viccelődtek, amin a színésznő teljesen kiborult. A sztárok mind kiálltak a kollégájuk mellett, kivétel egy valakit. Walton Goggins ugyanis nemcsak, hogy nem állt a munkatársa mellé, még meg is osztotta a paródiát közösségi oldalán, illetve még azt is megjegyezte hozzá, hogy mennyire tetszik neki. A posztot azóta törölte, de Aimee Lou Wood így is látta. Ezek után a színésznő annyira szomorú volt, hogy volt hogy az utcán sírta el magát.