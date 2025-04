A Fehér Lótusz sztárja összeomlott, sírva fakadt az utcán

Aimee Lou Wood-ra nagyon rájárt a rúd mostanában. A Fehér Lótusz sztárja összeveszett sorozatbeli szerelmével, Walton Goggins-szal. Majd a Saturday Night Live szombati adásában gúnyt űztek a fogsorából. Aimee Lou Wood nem bírta tovább, sírva fakadt az utcán.

A Fehér Lótusz sztárja összeomlott (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

A Fehér Lótusz sztárja összeomlott

Szombaton a Saturday Night Live műsorában Aimee Lou Wood-ot csúnyán kigúnyolták. A paródia tárgya A Fehér Lótusz harmadik évada volt, ahol a színésznő külsejét is górcső alá vették. Aimee Lou Wood-ot egyébként is rosszul érinti, amikor a fogsoráról beszélnek. De ez a mostani gúnyolódás mások szerint is átlépett egy határt. A színésznő egyáltalán nem tartotta viccesnek a dolgot és ennek hangot is adott. Ezután a műsor készítői bocsánatot kértek ugyan, de A Fehér Lótusz sztárja mégsem tudott túllépni a dolgon. London utcáin kapták lencsevégre, amint épp elsírja magát.

A Saturday Night Live átlépett egy határt

A több, mint 75 éves műsor már számtalan hírességet vett célba és parodizált ki. Eddig mindig az ízlésesség határán belül maradva. A múlt szombati adásban azonban átléptek egy határt, amivel súlyosan megbántották áldozatukat. A Fehér Lótusz harmadik évada volt a középpontban, de az egyik színésznőt is célkeresztbe vették és olyannal gúnyolták ki, ami nagyon érzékenyen érintette őt. Aimee Lou Wood hangot is adott a sértettségének az Instagram-oldalán. Egy sztoriban közölte, hogy egyáltalán nem tartja viccesnek a dolgot, sőt, szerinte kifejezetten gonosz volt a paródia. A rajongók egyetértettek, rengetegen támadták a műsort és vették védelmükbe Aa Fehér Lótusz sztárját. A Saturday Night Live készítői azonnal bocsánatot kértek, amit a színésznő később posztolt is. De a sértettségén nem tudott túllépni.

Aimee Lou Wood-ra nagyon rájár a rúd mostanában

A Fehér Lótusz sztárjának ez csak olaj volt a tűzre, ugyanis más nehézségei is adódtak az elmúlt hetekben. A sorozatbeli szerelme, Walton Goggins ugyanis kikövette őt Instagramon. Ami valószínűleg annak köszönhető, hogy feszültség alakult ki kettejük között. A színésznőt annyira megviselték a történtek, ugyanis Aimee Lou Wood és Walton Goggins a forgatások alatt nagyon jó barátságba kerültek. A Saturday Night Live szombati gúnyolódása pedig az utolsó csepp volt a pohárban. Aimee Lou Wood nem bírta tovább a stresszt, sírva fakadt London utcáin.