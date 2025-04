"Kapom a csókjaid" - Tóth Gabi érzelmes poszttal üzent szerelmének

Tóth Gabi és Papp Máté Bence többször is megmutatták már a világnak, hogy őket egymásnak teremtette az ég, hiszen a Dancing with the Stars című sikerműsorban is olyan jó párost alkottak, hogy mindenkinek leesett az álla a látványos produkcióiktól – érezni lehetett, hogy tökéletesen egy hullámhosszon vannak.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence / Fotó: pcjmnt77qb

Ma van Papp Máté Bence születésnapja, Tóth Gabi pedig egy egészen érzelmes, nyilvános üzenettel köszöntötte fel szíve választottját.

Isten éltessen szerelmem❤️



Kapom a csókjaid, a szavad megbódít,

Belebetegedek, a szemed meggyógyít,

Várj, te kicsi baba, hogy megsúgjam,

Minek a bú, meg a bánat,

– írta Tóth Gabi a poszthoz.

Rengeteg gratuláció érkezett, a kommentelők is boldog születésnapot kívántak Papp Máté Bencének, akinek valószínűleg valami igazán különleges ajándékkal készült Tóth Gabi – de az egyelőre nem derült ki, hogy mivel.

Itt lehet megtekinteni Tóth Gabi szülinapi posztját, tele romantikus képekkel: