Megszólalt új párjáról Tóth Katica, a Dancing with the Stars táncosnője

Tóth Katica táncosnőt legfőképp a Dancing with the Stars műsorából ismerhetik a nézők, 2024 év végén pedig WhisperTonnal meg is nyerték az ötödik évadot. Az elképesztő munka után nem hogy nem dőltek hátra, de még országos, közös turnéra is indultak, a meghirdetett időpontok pedig pillanatok alatt beteltek. Katicát nem sokkal később még Téglás város polgármestere is kitüntette, kiemelkedő kulturális tevékenységéért.

Tóth Katica a Dancing with the Stars győzelem után most a magánéletében is kiteljesedett (Fotó: Bors)

Tóth Katica most boldog igazán

Az őrületes pörgés után most úgy tűnik, hogy a magánéletben is megtalálta azt, ami már régóta kijárt neki. Katica a napokban közös fotót posztolt párjával, akivel most először mutatkoztak együtt és fantasztikusan néznek ki: mindketten bőrkabátban és napszemüvegben láthatók, a komment szekció pedig egyenesen felrobbant. A táncosnő a Borsnak adott interjújában mesélt a részletekről:

Nagyon hálás vagyok, hogy ennyi gratulációt és jókívánságot kaptunk, nem is gondoltam volna, hogy ennyire szívélyesen fogják fogadni őt és az én boldogságomat. Nagyon boldogok vagyok, most tényleg azt érzem, hogy talán soha nem voltam még ennyire felhőtlen az életben: munka, karrier, magánélet és szerelem terén

– kezdi Katica, aki annyit azért leszögezett, hogy próbál nagyon óvatos lenni és nem belevonni a szerelmi életét a média világába. „Az az igazság, hogy a legutóbbi alakuló kapcsolatomnál is túl hamar kikiabáltuk a dolgot és nem sült el jól, ezúttal nem így csinálnám. Szeretnénk ezt most megtartani magunknak, egyrészt azért, mert ő civil, másrészt azért, mert mindketten így döntöttünk, ez egy közös megegyezés volt.

Ez most egy nagyon mélyről, szívből jövő érzés, mondanám, hogy újra rám talált a szerelem, de ha őszinte akarok lenni, eddig egyik kapcsolat után jött a másik és bár mindegyik hosszútávú volt, valahogy mégis most érzek igazán valami olyasmit, amit mindig is kerestem. Erre vágytam, és Ő ezt megadja nekem.

Tóth Katica párja nagyon hasonlít rá

A táncosnő elárulta, hogy eszméletlenül jól esik neki ez a fogadtatás, amit a napokban átélt. „Rengeteg kommentet és üzenetet kaptam, ami most még inkább felemel. Jó érzés megtapasztalni, hogy a külvilág is ennyire örül annak, hogy rám talált a szerelem.

Ő egyébként olyan mint én, nagyon egyformák vagyunk és annyit azért még elmondhatok róla, hogy amennyire jól néz ki, az tükrözi azt, hogy milyen belülről, egész pontosan fordítva igaz: amennyire szép a lelke, annyira szép külsőleg is, úgyhogy kívánok magunknak még sok boldog pillanatot”

– meséli Katica mosolyogva.