Andrei Mangra visszatérését követelik a Dancing with the Starsba

Andrei Mangra neve az utóbbi hónapokban botránnyal kapcsolatban merült fel. A Dancing with the Stars román származású táncosa tavaly ősszel keveredett kalamajkába, amiből rendőrségi ügy lett. A történtek után – és állítólagos tartozásai miatt – a versenyt félbehagyva visszavonult a nyilvánosságtól, visszaköltözött Romániába. Ám néhány hete újra felbukkant a képernyőn: a belga Dancing profi táncosaként. Azóta az az álom is véget ért, múlt héten kiesett párjával. A történtek ellenére a magyar rajongók imádják, sőt, követelik vissza a magyar csatorna képernyőjére…

A belga Dancing with the Stars-ban térhetett vissza Andrei Mangra (Fotó: Máté Krisztián/hot! magazin)

Új esélyt kapott Andrei Mangra

Tavaly novemberben nagy port kavart Andrei Mangra ügye: Szabó Zsófi párjaként szépen meneteltek a Dancing with the Stars 5. évadában, ám az álom egyszer csak félbeszakadt, miután november közepén rendőrök törtek be a lakásába. Andrei állítása szerint a belvárosi lakásában támadták meg őt, véresre verték, majd magára hagyták. A helyszínre kiérkező rendőrök azonban nemcsak dulakodás nyomait fedezték fel, hanem drogozásra utaló jeleket is találtak az ingatlanban. Az ügy nem vetett jó fényt Andreire, akinek állítólag többmilliós tartozásai vannak. Úgy tűnt, végleg lehúzhatja a rolót, legalábbis, ami a nyilvános szereplést illeti. A közönség azonban nem szűnt meg szeretni őt, közösségi oldalain rendre pozitív kommenteket kapott, hát még akkor, amikor néhány héttel ezelőtt kiderült: újra szerepel a Dancing with the Starsban: a belga verzióban.

A belga Dancing with the Stars után hazavárják a táncost

A versenyből végül kiestek, amiről – egy héttel később – Andrei a közösségi oldalán emlékezett meg:

„Már egy hét telt el, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon büszke vagyok Sarah Puttemans-ra” – utalt belga influenszer párjára.

Hatalmas fejlődés, rövid idő alatt. Bárcsak többet mutathattunk volna meg magunkból… Köszönöm az összes támogatást és szeretet, amit kaptunk

– fogalmazott Andrei, aki a kommentszekcióban is megkapta a magáét. Csupa pozitív hozzászólást…

„Annyira jó látni! Reménykedem, hogy Magyarországra is visszatérsz. Mi egyszerű emberek szeretünk, és csodáljuk a tehetséged” – bókolt egy kommentelő.