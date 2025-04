A zsűri is összeomlott a szavazás eredményétől: ők estek ki A Nagy Duett elődöntőjéből

Hegyes Berci és Mihályfi Luca párosa jutott ma tovább adásgyőztesként, majd Aurelio és Nótár Mary párosa is továbbment, ami azt jelenti, hogy Visváder Tamás és Radics Gigi, Sydney van den Bosch és Pető Brúnó, valamint Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa került veszélyzónába. A zsűri nem tudott egyetértésre jutni, ezért a második körben is a nézők szavazata döntött, ennek alapján Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosa került be a döntőbe. A végső összecsapás Visváder Tamás és Radics Gigi, valamint Sydney van den Bosch és Pető Brúnó között zajlott le, a közönségnek kellett döntenie arról, hogy kiket juttasson be a döntőbe.

Ennek alapján tehát Visváder Tamás és Radics Gigi párosától kellett elbúcsúznunk.