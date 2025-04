A Nagy Duett: Pető Brúnó legnagyobb félelméről vallott

Elképesztő izgalmakkal ért véget a TV2 visszatérő műsorának ötödik élő adása múlt vasárnap, holnap pedig már az elődöntő következik. A Nagy Duett még bent maradt sztárpárjai, köztük Sydney van den Bosch és Pető Brúnó most is két dallal lépnek színpadra. A gyönyörű szerencselány és a tehetséges rapper most sem énektudásukban bíznak, hanem abban, hogy produkciójukkal szórakoztatni tudják a zsűrit és a nézőket.

A Nagy Duett ötödik adásában veszélyzónába kerültek Pető Brúnóék, de a közönség megmentette őket / Fotó: Kovács Dávid/TV2

Nagy Duett 2025: Pető Brúnó elárulta karrierje csúcspontját

A fiatal rapper és a TV2 sztárja szerencsésnek tartják magukat, hiszen a show-műsorban hetekig elkerülték a veszélyzónát. A Nagy Duett egyik közönségkedvenc sztárpárja szerint ugyanis egyikőjük sem tud énekelni. Pető Brúnó többször kihangsúlyozta, hogy ő rapper, nem énekes, ezért lehet meglepő, de ő tényleg nem tud énekelni. Éppen ezért ahogy fogalmazott, az esélytelenek nyugalmával áll mindig színpadra.

„Jól éreztük magunkat a színpadon, jóra ítéltük a produkcióinkat, a zsűri is közepesen jóra értékelte” – árulta el A Nagy Duett extra videójában Pető Brúnó.

Szerintem abszolút nem volt benne semmi rossz sem, de lehet, hogy tényleg kiemelkedő pontokban volt egy kis hiányosság benne. Annyira mondták, hogy én nem éreztem jól magam a színpadon, pedig az elmúlt két hétben már jól éreztem magam, átestem ezen a holtponton, az ezerarcú Brúnó igenis jól érezte magát! Azért a karrieremnek kiemelkedő csúcspontja volt ez a Hupikék törpikék alakítás

– nevetett nagyot a rapper, majd Sydney van den Bosch viccesen hozzátette:

„Rájöttem, én is koncertezni fogok, mint a Brúnó, csak én gyerekdalokat fogok énekelni és gyermek születésnapokra fogok járni.”

A TV2 szerencselánya és a fiatal rapper mindent bevetnek a siker érdekében, mert tudják, hogy nem az énekhangjuk vezeti őket sikerre / Fotó: Bors

Retteg a korai keléstől

A mindig jókedvű páros azt is bevallotta, hogyan érintette őket a kiesés szele.

„Hogy bekerültünk a veszélyzónába, még igazi félelem nem volt. Sydney odasúgta a fülembe, ha kiesünk, reggel menni kell a Mokkába, ott már a gyomorideg előjött rendesen, szóval nagyon örülünk, hogy továbbjutottunk és megúsztuk a hétfő reggel hat órás kelést” – fejtette ki A Nagy Duett versenyzője, amit partnere sem hagyott szó nélkül: „Nagyon szerencsések vagyunk, hogy idáig a veszélyzónát megúsztuk, ez nagyon nagy dolog!”