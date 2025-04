Nagy Duett: Aurelio szívszorító vallomást tett a kislányáról

Most Kasza Tibi is megdicsért, hogy volt benne egy jó hang, erre Mary kiakadt, hogy nem egy volt, hanem három. Tisztában vagyok a képességeimmel, de azzal is, hogy tényleg mindent megteszek, hogy minél jobb legyek, minél szórakoztatóbbak legyünk, hiszen a szórakoztatás a fő célunk! A műsor is 2025 legszórakoztatóbb duett párosát keresi, mi ezen vagyunk. Nem könnyű megoldanom a próbákat, hiszen ingázom Budapest és Baja közt, nagyon hálás vagyok a szerelmemnek, Nikinek, aki sokat levesz ezekben a hetekben a vállamról!