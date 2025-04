Nagy Duett: Intim pillanatban kapták le Mihályfi Lucát és Hegyes Bercit – Fotók

A Nagy Duett 2025-ös évadában Hegyes Berci és Mihályfi Luca is versenybe szálltak az ország legszórakoztatóbb párosa címért. Az persze, hogy megszerzik-e majd, csak A Nagy Duett döntőjéből derül ki jövő héten, de a legtüzesebb pár címét mi már most is odaítélnénk nekik. Cikkünkben azt is megmutatjuk, hogy miért.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci A Nagy Duett színpadán mutatták meg, hogy mit csinálnak egymással az ágyban Fotó: Kovács Dávid

A Dancing with the Stars 5. évadában jött össze Mihályfi Luca Hegyes Bercivel, de a kapcsolatukat a műsor alatt végig titkolták. Persze a rajongók így is kiszúrták, hogy alakul közöttük valami, és heteken át találgatták, hogy vajon összejöttek-e. Ez persze nem is csoda, hiszen az érzéki koreográfiák közepette szinte izzott közöttük a levegő. Kiesésükkor egy forró csókkal be is jelentették, hogy valóban egy párt alkotnak, és csak azért titkolták szerelmüket, mert nem akartak ezáltal szimpátiaszavazatokra szert tenni. A Nagy Duett 7. évadába azonban már egy párként vágtak bele, és erre folyton emlékeztetnek is mindenkit.

Szabó Zsófi unja A Nagy Duett szerelmeseit

Persze nem mindenkinek tetszik, hogy a fiatalok folyton az ország orra alá dörgölik, hogy mennyire odáig vannak egymásért. Szabó Zsófi, A Nagy Duett zsűritagja a negyedik héten meg is mondta nekik, hogy nagyon unalmasnak tartja már, hogy ennyire szerelmesek, és hogy ezt minden produkciójukba bele is építik. Erre válaszul a táncos és kedvese múlt héten egy még forróbb előadással tért vissza, amiben tényleg semmi nyoma nem volt az unalomnak.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci ágyba bújtak a színpadon

Az énekesnő és szerelme egy túlfűtött ágyjelenettel állt színpadra, amiben még szexi takarítás, bilincsek és tejszínhab is szerepelt. A zsűrinek és a közönségnek egyaránt leesett az álla, az ítészek nem is találtak hirtelen szavakat, hogyan értékeljék a forró performanszot. Különösen, hogy Berci még azt is hozzátette, a valóságban sem áll távol tőlik az, amit most megmutattak, utalva ezzel arra, hogy a saját hálószobájukban sem épp a visszafogottság jellemző rájuk. És persze A Nagy Duettben sem ez volt az egyetlen ilyen pillanat, ha kíváncsi vagy a tüzes fotókra, nézd végig a galériánkat!