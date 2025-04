"Ballagj boldogan" - kislánya miatt tört ki zokogásban Liptai Claudia, vége van

Tegnap ünnepelte volna 62. születésnapját Gesztesi Károly. Az ő és Liptai Claudia közös lánya elballagott a középiskolából. Panka nemsokára 19 éves lesz és kész nővé érett, láthatóan édesanyja szépségét örökölte. A műsorvezető büszke is lehet lányára, aki egyébként modellként dolgozik már évek óta.

Liptai Claudia lánya többé már nem kislány (Fotó: Mediaworks Archív)

Gesztesi Károly lánya elballagott

Gesztesi Panka Sára élete egy nagy mérföldkőhöz érkezett, ugyanis végzősként elballagott a középiskolából, s az ünnepségen természetesen a szerettei is részt vettek. Igaz, az édesapja, Gesztesi Károly már nem láthatta, ahogy a lánya fogadja a gratulációkat, amelyek miatt Claudia el is érzékenyült. A népszerű műsorvezető egy videót is megosztott közösségi oldalán, amit itt lehet megtekinteni.

Gesztesi Károly mindig is büszke volt egyetlen lányára (Fotó: Mediaworks Archív)

Édesanyja így köszöntötte Gesztesi Pankát

Eljött ez a nap. Milyen szívszorító és tökéletes, hogy pont a Papa születésnapja is ez. Amikor az ember felnő akkor jön rá, hogy az emlékek valójában, képek bizonyos pillanatokról. Édes Panyókám remélem neked ez a nap egy olyan kép lesz amiben látod magad, a családod a barátaid. Egy olyan kép lesz amiben a saját örömödet megőrzöd. Könnyes szemmel ültem, nem is tehet mást egy anya. De. A saját életemből tudom ez nem valaminek a vége, hanem egy izgalmas új kezdet! Ballagj boldogan az életben!

– köszöntötte nagylányát Liptai Claudia, akinek párja szintén szoros kapcsolatban van Pankával.

Liptai Claudia szépségét örökölte Gesztesi Panka (Fotó: Mediaworks Archív)

Liptai Claudia nagyon büszke lányára

Gesztesi Panka már egy ideje modellkedik, ami kapcsán tavaly édesanyja a hot! magazinnak elárulta, miként éli meg azt, hogy látja gyerekét felnőni:

„Fura, skizofrén érzés látni Pankát a kifutón, mert nekem ő még mindig a kislányom, akire úgy emlékszem, mint egy kicsi gyerekre, majd a bemutatón egy felnőtt nőt látok. Természetesen nagyon büszke vagyok rá, és ilyenkor én is izgulok, mert tudom, hogy annak ellenére, hogy milyen profi, ő is nagyon izgul. Szeretném, hogy minden bemutató végén elégedett legyen magával” – nyilatkozta akkor Liptai Claudia, aki mostanra már elfogadta, hogy Pankából egy felnőtt nő lett.