Megszakad a szív: 62 éves lenne Gesztesi Károly, ilyen állapotban van a sírja

Gesztesi Károly még azon a hideg, január 4-i napon, a halála napján is munkába sietett 5 évvel ezelőtt, a mindene volt ugyanis a színpad és a közönség szórakoztatása. Nem tudjuk meg soha, hogy aznap rosszul érezte-e magát, volt-e előjele annak, hogy le fog állni az a hatalmas szíve, vagy sem... de ha így is volt, őt akkor sem lehetett volna megállítani. Gesztesi Károly április 16-án lenne 62 éves.

Gesztesi Károly április 16-án ünnepelné 62. szülinapját / Fotó: MW archív

Gesztesi Károly halála az egész országot megrázta. A színész születésnapján a Bors munkatársa kilátogatott abba a temetőbe, ahol Gesztesi Károly sírja található. A színészt a Budakalászi Zsidó temetőben temették el, nem messze attól a családi háztól, ahol lakott. A háza egyik ablaka talán pont arra a domboldalra néz, ahol a végső nyugalom végül rátalált. A gránitból készült sírt a családtagok gondozzák, köztük Gesztesi volt felesége, Liptai Claudia, illetve a színész gyermekei, Panka, Dávid és Márkó.

Kiderült, milyen állapotban van Gesztesi Károly sírja

A nyughely Gesztesi Károly születésnapján is rendezett képet mutat, a nap végére pedig minden bizonnyal virágokkal lesz teli.

Gesztesi Károly sírja a budakalászi temetőben / Fotó: Bors

Vitathatatlan ugyanis, hogy Gesztesi Károlyt rengetegen szerették, és szeretik mind a mai napig. Gesztes Károly sírkövén egy bibliai idézet áll:

„Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt bennünket és élni fogunk ő előtte” – olvasható a legnemesebb grániton.

Gesztesi Károly öt évvel ezelőtt, január 4-én hunyt el / Fotó: Bors

Sírbotrány kerekedett Gesztesi Károly temetése után

Ahogy arról a Ripost négy éve beszámolt, még egy valóságos sírbotrány is kitört a nyughely miatt, Molnár Anikó ugyanis egyik barátnőjével egy kész magánakciót szervezett, aminek az volt a lényege, hogy rendbe tegyék kicsit a sírt. Ez persze nagyon nem tetszett Gesztesi családjának.

„Egy barátnőm jár ki abba a temetőbe, és mesélte, hogy milyen elhanyagolt a sír. Azt mondta, nem bírja tovább nézni, visz rá friss virágot, én pedig megkérdeztem, hogy mehetek-e vele, hiszen én is – ahogy az országban sokan – nagyon szerettem Gesztesit. Vittünk virágot, műanyag vázát a félbevágott petpalack helyett, és elhelyeztünk egy mécsest is. Nem posztoltam erről a közösségi oldalaimon, a barátnőm viszont igen, és bejelölt engem. Így kerültem én a képbe. Most pedig ott tartunk, hogy engem akarnak beperelni” – nyilatkozta annak idején Anikó.