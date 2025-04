„Igazi nagybetűs NŐ” – még a lélegzet is eláll az 51 éves Liptai Claudia szépségétől

Ahogy arról a Bors beszámolt, újult erővel robbant be a A Nagy Duett hetedik évada, amelyet a versenyzők új produkciói mellett a műsor egyik házigazdája, Liptai Claudia ruhakölteményei miatt is hétről hétre izgatottan várnak a nézők.

Liptai Claudia Fotó: Mediaworks Archiv

Így történt ez most vasárnap is az 5. élő adás folyamán, ahol a gyönyörű sztármamit egy Audrey Hepburn ihlette fenséges estélyi ruhában láthattuk, ami műsorvezető bomba alakját is tökéletesen kiemelte. Liptai Claudia több fotót is megosztott a közösségi oldalin a vasárnap esti show-ról, a követői pedig egyszerűen nem győznek ámulni azon, milyen gyönyörű volt.

"Csodálatos!"

"Gyönyörű"

"Igazi nagybetűs NŐ"

"Csodaszép vagy Claudia. És ez a királykék szín eszméletlen szép!"

"Az éj királynő"

- írták mások mellett a csodás fotókhoz.