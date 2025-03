Kiderült, milyen kapcsolatban van a kamerákon kívül Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti

Demcsák Zsuzsa gyerekeit pénzügyi tudatosságra nevelte

Fontos, hogy gyermekként milyen képet látunk a szüleinktől arról, hogyan kell bánni a pénzzel. Ez ugyanis befolyásolja azt, ahogyan az anyagiakhoz viszonyulunk. A műsorvezetőnek köszönhetően Demcsák Zsuzsa gyermekei is tudatosan kezelik a pénzt.

A kettejük közötti kémia az első perctől működött Fotó: Markovics Gábor

„A pénzhez való viszonyomat is otthonról hozom.

Mindig azt láttam, hogy meg kellett dolgozni a pénzért, nem csak pottyan az égből. Hozzám hasonlóan a gyerekeim sem voltak soha követelőzőek.

Az is fontos, hogy az ember képes legyen élvezni az életet, de közben mindig gondoljon a holnapra meg a következő hónapra. Én még a háztartási pénzt is egy táblázatban vezetem, mert fontosnak tartom a pénzügyi tudatosságot. Ez egy olyan hasznos és praktikus ismeret, ami számomra is elengedhetetlen volt, hiszen mindig is az volt a prioritás, hogy a két gyerekemet tisztességgel tudjam kiengedni az önálló életbe, amiben már ők is tudatosan bánnak a pénzzel, ismerik a munka értékét, és képesek tervezni. Úgy érzem, ez sikerült” – tette hozzá.

Több tucat celeb próbálta már ki magát a Farm VIP-ban, azonban mindig akad olyan kihívás, ami próbatétel elé állítja a játékosokat és a műsorvezetőket egyaránt.

„A Farm VIP ebben az évben is nagyon népszerű, mindehol felismernek az utcán és rám köszönnek az emberek. Én mindekinek megállok egy szelfire és igyekszem, hogy bármilyen napom is van aznap, mindenkihez legyen egy-két kedves szavam. A tévéből is látszik, hogy nem gyerekjáték a vidéki élet! Sok embernek leesik az álla, amint belelép ebbe a kicsit nomád életbe.

Aki ilyenre készülne, az bátran keressen meg, és jöjjön el hozzám egy hosszú hétvégére, én pedig megtanítok nekik mindent!

Az állatok ugyanis nagyon rendesek, képesek kommunikálni, sőt, a lelkük még jobb is, mint egyes embereknek” – magyarázta a gazda.

Podcastot indít Megannyi szerepben láttuk már tündökölni, most pedig nemcsak a tévében, de az interneten is találkozhatunk vele, hiszen hamarosan érkezik a TV2 Play-re a Példaképek Demcsák Zsuzsával című podcastműsora, amelyben különböző témákat dolgoznak fel vendégeivel, mint például a család, a pénz vagy a hitvallás.