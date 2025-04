Elcsípték a reptéren: Gáspár Zsolti egyedül hagyja el az országot? – Fotók!

Nemrég véget ért a Farm VIP 5. évada, amit persze nyáron forgattak, de Zsolti gazda természetesen ki nem hagyta volna a kibeszélő adásokat. Most viszont, hogy ez is lezajlott, a fiatalabb Gáspár testvér összecsomagolt, és a reptér felé vette az irányt. De vajon hova utazhat Gáspár Zsolti családja nélkül?

Gáspár Zsoltit hatalmas csomagokkal csípték el a reptéren, teljesen egyedül / Fotó: Olvasói fotó

Gáspár Győző és Gáspár Zsolti viszonya már jó ideje nem a régi, amióta édesapjuk új párja miatt összevesztek, majd Győzike háza körül is botrány alakult ki. Így az nem meglepő, hogy a két család már nem tart közös nyaralásokat. De Gáspár Zsolti felesége tudomásunk szerint eddig minden külföldi útjára vele tartott, így különösen furcsa, hogy most teljesen egyedül várakozott a repülőtéren.

Gáspár Zsolti hosszú útra indulhat

A bőröndjei méretéből az is feltételezhető, hogy a Farm VIP műsorvezetője hosszú útra, valószínűleg jó néhány hétre indul, ugyanis két feladott poggyászt is megpakolt. Ez persze nem meglepő, hiszen a Farm VIP kibeszélő showjának forgatásai miatt igencsak kimerülhetett, és bizonyára szüksége van némi pihenőre. Az persze kérdéses, hogy ebben az esetben miért nem tart vele a családja, bár még az is elképzelhető, hogy ők már hamarabb megkezdték a nyaralást, a családapa pedig utólag csatlakozik.

Lehet, hogy Gáspár Zsolti Gáspár Győzőtől merített ihletet az esküvőjéhez? / Fotó: Olvasói fotó

Gáspár Zsolti esküvőt szervez?

Nemrég derült ki, hogy Gáspár Győző és Gáspár Bea hamarosan tizedszer is összeházasodnak, ráadásul nem is akárhol, a mesés Balira esett a választásuk. Sőt, a világraszóló lagzin még a rajongók is részt vehetnek, na persze csak ha kifizetik az 1,2 millió forintos beugrót. Ezek után nem lehetetlen, hogy az öccse is kedvet kapott egy ilyen egzotikus menyegzőhöz, hiszen már évek óta tervezi, hogy újra felségül veszi szerelmét. Gáspár Zsolti és Filoména 23 éve váltak el, ami nagy hibának bizonyult, ugyanis hamar vissza is találtak egymáshoz. Ez eddig azonban nem valósult meg, így lehet, hogy most azért utazik külföldre, hogy teljes titokban megszervezze a Gáspár Győző esküvőjéhez hasonló mesebeli nagy napot.