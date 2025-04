Szőcs Renit megrendítette Ferenc pápa halála: „Ez valószínűleg örökké el fog kísérni”

Napról napra vegyes hírek érkeztek Ferenc pápa betegségéről, és bár tegnap úgy tűnt, jobban van, hiszen még húsvét alkalmából üzent, ma örökre távozott. Az egyházfő különösen közkedvelt volt a világon, így természetesen hazánkban is, amikor 2023-ban ide látogatott, azt is hatalmas figyelem övezte. Ferenc pápa Magyarországon töltött 3 napja alatt Szőcs Reninek is volt lehetősége fellépni előtte, ami egy különösen becses pillanat volt a számára, ami most még inkább felértékelődött. Erről mesélt most lapunknak.

Szőcs Reni megrendült, amikor megtudta, hogy Ferenc pápa elhunyt (Fotó: Szabolcs László)

Miután ma bejelentették, hogy Ferenc pápa meghalt, Szőcs Reninek természetesen az a pillanat jutott eszébe, amikor a Szentatya hazánkban tett látogatása alkalmával felléphetett a Papp László Budapest Sportarénában.

2023-ban volt ugye az, hogy Ferenc pápa Magyarországra jött, én pedig akkor éppen várandós voltam, így ez egy még fokozottabb állapot volt. Számomra ez egy örök emlék marad, hogy nem csak hogy lehetőséget kaptam, hogy láthassam élőben a pápát, hanem egy meghitt és szent pillanatnak lehettem a részese, azáltal, hogy ott énekelhettem a többiekkel

– emlékezett vissza Reni.

„Ez valószínűleg örökké el fog kísérni, mert hozzám egyébként is közel áll a vallás, és tartom a hagyományokat. Szóval számomra mindenképp ez egy nagyon megható dolog volt” – tette még hozzá.

Szőcs Reni szerencsésnek érzi magát, hogy Ferenc pápa előtt énekelhetett

A sztáranyuka azt is elárulta, hogy számára ez nem csak akkor volt hatalmas élmény, amikor a színpadon állt, hanem ma is, amikor visszagondolhatott erre.

Amikor megláttuk a hírt, az nagyon megérintett minket. De azután szinte azonnal arra gondoltam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy kaptam egy ilyen lehetőséget, és tudtam vele élőben találkozni. Sőt ezt az érzést egy dal formájában még a követőimmel is meg tudtam osztani

– árulta el.