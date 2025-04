Mága Zoltán közös képpel búcsúzott Ferenc pápától, akinek a Vatikánban is zenélt - Fotó!

Húsvéthétfőn mély fájdalommal a szívünkben számoltunk be róla, hogy 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa. Az utóbbi hetekben több egészségügyi krízis is túlélő egyházfő hétfőn reggel 7 óra 35 perckor hunyt el. A pápától azóta sorra búcsúzkodnak a politikusok, hírességek, és sportolók, most pedig megemlékezett az egyházfőről Mága Zoltán világhírű hegedűművész is, akit néhány évvel ezelőtt hatalmas megtiszteltetés ért, ugyanis elhívták, hogy személyesen játsszon Ferenc pápának a Vatikánban.

Mága Zoltánt hatalmas megtiszteltetés érte néhány évvel ezelőtt, ugyanis személyesen zenélhetett a szentatya előtt /Fotó: Northfoto

Elment Ferenc Pápa,akinek a Vatikánban is játszhattam… és aki megérintette a lelkem. Ferenc pápa személye és elhivatottsága minden ember számára a legnagyobb példa volt, akire a Föld első számú vezetőjeként tekinthettünk. Húsvét hétfői halála mindannyiunk számára szomorúságot hozott, de hitünkben megerősödve, imádkozva, Isten kegyelmébe ajánljuk a Szentatyát. Isten különleges kegyelmének köszönhetően többször is találkozhattam Ferenc pápával, és személyes apostoli áldása hatalmas erőt adott a szegénység elleni küzdelmemhez és rászorulókat, betegeket segítő karitatív misszióim beteljesítéséhez. Templomi jótékonysági koncertjeim során így még jobban érezhettem Isten közelségét, és segítő erejét. Emlékét, személyes áldását mélyen szívemben őrzöm életem végéig! Szentatyám, nyugodjon békében!

- írta bejegyzésében a hegedűművész, aki nem csak Ferenc pápa, hanem korábban XVI. Benedek pápa előtt is felléphetett a zenekarával.