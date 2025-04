Szívszorító, ez volt Ferenc pápa utolsó üzenete

Ferenc pápa 88 éves korában elhunyt. Az olasz lapok szerint rendkívül emlékezetes marad nagycsütörtökön elmondott, fontos, mindenkihez szóló gondolata. A szentmisén arra szólította fel paptársait, hogy a szegényeknek az öröm, a raboknak a szabadulás, a világtalanoknak a látás, az elnyomottaknak a szabadság hírét vigyék el. A vatikáni Szent Péter-bazilikában 1800 pap hallgatta a katolikus egyházfő gondolatait, melynek egyik fő vonalaként a világ forrásainak igazságos elosztását kívánta.

Ferenc pápa halála előtt egy nappal még üzent a híveknek / Fotó: AFP

Ezeket a gyakorlatokat végezte a húsvét alatt

Rehabilitációs gyakorlatokat kellett reggelente végeznie a húsvét idején is az egyházfőnek, ezek egy része a mellkasi izmok és a tüdő erősítését szolgálták. Légzési gyakorlatai napi két-három órát vettek igénybe, mindeközben a karját is mozgatnia kellett. Mindemellett éjjelente, az orrán keresztül légzéssegítő terápiát is kapott - írja a Corriere della Sera.

Ez volt Ferenc pápa utolsó üzenete

Ferenc pápa tegnap (ápr. 20.) húsvétvasárnap még Urbi et Orbi áldást adott a Szent Péter-bazilika erkélyéről. A Szentatya üzenetét Diego Ravelli érsek, pápai szertartásmester olvasta fel. Azonban Ferenc pápa is halkan, már erőtlen hangon, de megszólalt: „Kellemes húsvéti ünnepeket” – mondta a híveknek. Utolsó üzenetét is Ravelli olvasta fel: Szeretném, ha visszatérne a remény, hogy lehetséges a béke”