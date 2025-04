Ma feketébe borul a csatorna: váratlanul elhunyt a Dancing With the Stars zsűritagja

A Dancing With the Stars itthon, Magyarországon a TV2 képernyőjén látható, és bizony az egész ország kedvenc műsora ez. Mennyi, de mennyi honfitársunkat bilincselt a tévé képernyőjéhez a bűvös műsor! Mert hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, hogy kedvenc sztárjaink táncolni tanulnak, és hogy profi táncosok oldalán hétről hétre lenyűgözőbbnél lenyűgözőbb koreográfiákat tanulnak be? A műsor tele van fantáziával és szerethetőséggel, éppen ezért nem is meglepő, hogy az egész világon nagy népszerűségnek örvend. Most azonban rettenetes tragédia rázta meg a műsor nézőit.

A Dancing Magyarországon is hatalmas kedvenc

A Dancing With the Stars Ausztráliában is hatalmas népszerűségnek örvend. A koncepció ismert: az ország kedvenc sztárjait egy-egy profi táncos mellé állítják, és minden héten csodálatos koreográfiákat mutatnak be. A főszereplők mellett a zsűrinek is kiemelkedő szerepe van, hiszen ők azok, akik a pontokat adják. Nos, az ausztrál Dancing ikonikus zsűritagja Julian Benson, akit mindenki csak Sparkle kapitányként emlegetett. Mindig csillogó ruhákban járt ugyanis, és bár megjelenése hatalmas feltűnést keltett, sikere a tánctudásának köszönhető. Lenyűgöző táncos karrier áll ugyanis mögötte, és az egész ország a legkiemelkedőbb táncosaként tekintett rá. Sajnos azonban most bejelentették a halálhírét.