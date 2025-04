„Legalább van sikerélményem is” - Hegyes Berci őszintén bevallotta, így érzi magát Luca mellett a műsorban

Mihályfi Luca és Hegyes Berci A Nagy Duett 2025-ös évadának legsikeresebb párosa eddig, hiszen már háromszor lettek adásgyőztesek az elmúlt öt show alatt. Ez persze nem véletlen, hiszen nem csak imádják őket a nézők, de nagyon tehetségesek is, és hétről hétre egyre látványosabb produkciókat mutatnak be. Persze mondhatnánk, hogy a páros némi előnyből indul azáltal, hogy Berci profi táncos, de ez egyáltalán nincs így. Sőt, most azt is elárulta mennyire nehéz ezt a kettőt összeegyeztetni, és mennyi munka van emögött.

Hegyes Berci párja mellett magabiztosnak érzi magát A Nagy Duett 7. évadában (Fotó: Szabolcs László)

Mihályfi Luca Hegyes Bercivel szerepelt már a Dancing with the Stars 2024-es évadában is, de ott épp az elődöntőben kellett távozniuk. Most viszont mindenképpen szeretnék ezt túlteljesíteni.

„Ha most továbbjutunk, akkor már a döntő jön, amit nagyon szeretnénk, mert a Dancing with the Starsból épp azelőtt estünk ki, így most nem akarunk lemaradni. Bár nem próbálunk kifejezetten többet emiatt, de úgy gondolom, hogy az elejétől kezdve elég sok munkát teszünk bele. Ráadásul most már két egyéni produkcióval kell készülnünk, így tényleg sokat kell gyakorolni” – mesélte a táncos.

A Nagy Duett versenyzői közül talán ők táncolnak a legtöbbet

Persze szó sincs hátráltatásról, egyszerűen csak annyira jól mennek, na meg persze jól is állnak nekik ezek a koreográfiák, hogy szinte bűn lenne megfosztani ettől a közönséget. Emellett az sem utolsó szempont, hogy Bercinek némi komfortérzetet is nyújt az ismerős terep.

Nekünk mindig nagyon sok táncpróbánk van, mert a produkcióinkat mindig teletűzdelik táncos elemekkel, amiatt, hogy én táncos vagyok, és Lucának is nagyon jól megy. Persze én ennek örülök, mert nagyon sokat hozzáad egy-egy produkcióhoz szerintem. Emellett pedig nekem ad egy komfortérzetet is, mert ha nem énekelnék olyan jól, vagy nem úgy jönne ki egy hang, akkor ez a mentőövem. Csak forgok egyet és az oltja a tüzet

– vallotta be nevetve.

„De arra is rá kellett jönnöm, hogy nagyon nehéz egyszerre énekelni és táncolni, úgy hogy a tánc szép legyen, és ne hallatszódjon a hangunkon, ha épp forgunk vagy esetleg emelés van. Úgyhogy le a kalappal minden popsztár előtt, aki ezt így nyomja” – tette hozzá.