Elhagyták az országot: Krausz Gábor és Mikes Anna meseszép helyen töltik a húsvétot - Nézd meg, hogy romantikáznak!

Krausz Gábor és Mikes Anna a TV2 nagy sikerű műsorában, a Dancing with the Stars-ban ismerkedtek meg, ahol annyira jó párost alkottak, hogy nemcsak győzedelmeskedtek, de egymásba is szerettek a táncparketten – azóta pedig már a lánykérés is megtörtént, így már csak az a kérdés, hogy vajon mikor házasodnak össze.

Krausz Gábor és Mikes Anna / Fotó: Szabolcs László

Úgy tűnik, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna elhagyták az országot és külföldön töltik a húsvétot, ugyanis Olaszország egyik leggyönyörűbb városából, a meseszép Sorrentoból jelentkeztek be, ahol természetesen meg is kóstolták a helyi finomságokat – legalábbis erről árulkodik a romantikus poszt egyik képe.

Krausz Gábor mindenkinek "boldog nyuszit" kívánt, az pedig még egyelőre kérdéses, hogy vajon meddig maradnak, és mikor térnek vissza Magyarországra. Valószínűleg mindketten nagyon elfoglaltak, így szinte csoda, hogy sikerült egy kicsit elutazniuk és minőségi időt együtt tölteniük Olaszországban.

Itt lehet megtekinteni Krausz Gábor és Mikes Anna nyaralós posztját: