Meryl Streep a válása után titokban újra szerelmes: kollégája a választottja

Vége a titkolózásnak, lebukott a sztárpár. Meryl Streep és Martin Short már több mint egy éve alkotnak egy párt. A rajongók döbbenten állnak a hír előtt, nem értik, hogy a színészek hogyan tudták ilyen sokáig titkolni a kapcsolatukat.

Meryl Streep és Martin Short egy párt alkotnak. (Fotó: Faye Sadou / Northfoto)

Meryl Streep fülig szerelmes

Meryl Streep és Martin Short a Gyilkos a házban című sorozat forgatásán szeretett egymásba, ahol szintén egy párt alkottak. Egy közeli ismerősük szerint a két színészt is teljesen váratlanul érte a hirtelen jött új szerelem. Állítása szerint az Ördög Prádát visel sztárja fülig szerelmes és egyszerűen nem tudott nem belezúgni Martin Shortba:

Meryl nem tudott nem belezúgni Martinba. Ő egy úriember, megnevetteti őt, és egy minden szempontból pozitív ember. Imád a közelében lenni.

Sem Meryl Streep (75), sem pedig Martin Short (74) nem keresett új párkapcsolatot, nem is számítottak rá, hogy a Gyilkos a házban című sorozat forgatása szerelmet is hoz az életükbe.

Kapcsolatuk már új szintre is lépett

Az egy éve tartó randizgatások után elengedhetetlen volt, hogy beszámoljanak a családnak az új szerelemről. Mind a barátok, mind a családtagok örömmel fogadták a hírt és teljes mértékben támogatják a szerelmes párt. Véleményük szerint nagyon illenek egymáshoz és imádnivalóak együtt.

Összeköti őket az exük elvesztése is

A felhőtlen boldogság kijárt mindkettőjüknek, ugyanis Meryl Streep és Martin Short is megtapasztalhatta már, hogy milyen elveszíteni a szerelmüket. Meryl Streep egykori párját tüdőrák vitte el, amíg Martin Short exfelesége petefészekrákban halt meg. A színészek utolsó pillanatig kitartottak szívük választottja mellett. A tragédia feldolgozása pedig nem ment egy könnyen egyikük számára sem. De most jó pár évvel a szörnyűségek után úgy néz ki, újra rájuk talált a boldogság.

Egyelőre nem terveznek házasságot

Pár hónapja még határozottan tagadták, hogy bármi is lenne köztük. De most már nem tudják titokban tartani. Aki nem is kérdez semmit, az is látja, hogy a két színész között dúl a szerelem. Most pedig szeretnék kiélvezni az együtt töltött időt, nem tervezik komolyabbra fordítani a dolgokat. Meryl Streep ugyanis még hivatalosan az előző férjével van házasságban. De, ha ez nem így lenne, Meryl Streep és Martin Short még így sem szeretne összeházasodni. Jól érzik magukat együtt, és egyelőre nem vágynak semmi többre. A PageSix-nek egy bennfentes elmondta, hogy Meryl Streep és Martin Short boldogok, hogy egy párt alkotnak úgy, hogy közben nagyon jó barátok.