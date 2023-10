Mindenkit sokkolt a háromszoros Oscar-díjas színésznő bejelentése: vége

Az utóbbi időben egyre több hazai és külföldi sztár jelentette be, hogy véget ért a kapcsolata. Elég, ha csak Tóth Gabiékra vagy Sydney van den Bosch-ék-ra gondolunk, de nemrégiben szakított Florence Pugh és Charlie Gooch is.

Meryl Streep házassága 45 év után futott zátonyra Fotó: Ettore Ferrari

Most egy újabb kapcsolat futott zátonyra: ugyanis Meryl Streep és férje, Don Gummer úgy döntött, 45 év házasság után válik. A színésznő elárulta, hogy már több mint hat éve külön élnek, de mindig is fontos részei lesznek egymás életének. (A napokban Will Smithről és Jada Pinkett Smithről is kiderült: hét éve külön élnek.) Négy gyermekük és öt unokájuk van.

Az ördög Pradát visel című mozi sztárja legutóbb 2018-ban jelent meg nyilvános eseményen szobrász férjével, azóta nem mutatkoztak együtt.