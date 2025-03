Hiába a sokkoló szakítás, a színésznő kitart a férje mellett

– Streep negyedik gyereke, Louisa 1991-ben született – mesélte egy informátor a Page Sixnek. – Pszichológiát tanult, képzőművész mesterdiplomát szerzett, drámaakadémiára is járt. 2022 óta szerepel a The Gold Age című sorozatban; ő nem alapított családot. A szülei szeretettel és megértéssel fogadják minden döntését, ahogy a többi gyerekükét is.

Abszolút csúcstartó Meryl Streep filmeket még azok is ismernek, akik nem járnak moziba, ám a színésznő hét éve hiányzik az Oscar-díjátadókról. 2018-ban jelölték utoljára Steven Spielberg A Pentagon titkai című filmjében nyújtott alakításáért. Akkor döntötte meg a saját rekordját az Oscar történetének legtöbbet jelölt színésznőjeként. Meryl Streep Oscar díjainak száma három, 21 jelöléssel pedig csúcstartó. Ám idén sem jelent meg a díjátadón. Az ördög Pradát visel folytatását kivéve nincsenek tervezett projektjei.

Új partner? Meryl Streep és Martin Short imádni valók voltak Loretta Durkin és Oliver Putnam szerepében a Gyilkos a házban című sorozat harmadik és negyedik év­adá­ban. 2023 decembere óta pletykálják róluk, hogy a képernyős románcot átvitték az életbe is. Többször látták őket kettesben étteremben és díjátadón, és kézen fogva is lefotózták őket! A háromgyerekes Short tizenöt éve özvegy, és már Streep is szabad – miért ne járnának? – Nem tudom, mit hoz a jövő, de nekem holisztikus igényem van a munkára és arra, hogy mindig erős szerelmi kötelék legyen az életemben – nyilatkozta nemrég Meryl Streep 2024-ben a Varietynek.