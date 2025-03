Farm VIP – Fekete Pákó kipakolt: „Toncsi provokált engem!”

Bálint Antóniát meglepte, hogy mindenkitől útilaput kapott (Fotó: TV2)

Bálint Antónia nem szándékosan bántott másokat

Végül Bálint Antónia hét útilapuból hetet kapott, vagyis a teljes sárga csapat őt küldte párbajra. Az egykori szépségkirálynő pedig karakánul beleállt a konfliktusba és kihívta Fekete Pákót. A nigériai származású előadó az erőfeladatot választotta, nem sok esélyt hagyva ezzel az egykori szépségkirálynőnek a bennmaradásra. A küzdelmét az sem segítette, hogy a csapat a játék közben egyértelművé tette, nem neki szurkolnak. Több mint tíz percen át így is kitartott, de végül elejtette a kézfején tartott tojást és elhagyta a Farm VIP-t. Előtte azonban Demcsák Zsuzsa kérésére elmondta, milyen tanulságokkal szolgát számára ez a farmgyűlés. „Nagyon ösztönösen létezem a világban, és ezek szerint nem veszek észre dolgokat, amikkel akaratomon kívül megbánthatok valakit.”

Erre oda kell figyelnem…

– mondta búcsúbeszédében Toncsi.

Fekete Pákó Bálint Antónia szavait nem tűrte sokáig (Fotó: TV2)

Fekete Pákó: „Mintha csak eltervezte volna, hogy kihoz a sodromból”

Hosszú idő telt már el a Farm VIP forgatása óta és Fekete Pákó is most, a nézőkkel együtt szembesült azzal, hogyan is viselkedett és miket mondott Bálint Antóniának. A nigériai származású mulatós előadó azt mondja, őszintén bánja, hogy rosszul fejezte ki magát. „Nagyon rossz volt látni, hogy elvesztettem a fejem. Elmondani sem tudom, hogy mennyire sajnálom és szeretnék itt is bocsánatot kérni Bálint Antóniától. Mentségem nincs, csak azt tudom elmesélni, hogy én, hogyan éltem meg az egészet” – kezdte még most is a könnyeivel küzdve Fekete Pákó, aki így folytatta. „Az első perctől kezdve azt éreztem, hogy Antónia provokált engem. Ez egyre erősebb lett, ahogy közeledett az első gyűlés ideje.”

Mintha csak eltervezte volna, hogy kihoz a sodromból, hogy aztán mindenki engem jelöljön párbajra.

„Az, hogy fordítva sült el, bevallom, engem is meglepett. Annak viszont örültem, hogy a többiek is úgy látták, ahogyan én. Szeretném még elmondani, hogy mivel küzdök a magyar nyelvvel, ami egyszerűen nem áll a számra, ezért nem tudok úgy veszekedni, ahogy illene. Nem is tudok és nem is szeretek káromkodni. Azt a néhány bántó szót, amit ismerek, dühömben mind elmondtam Antóniának. Dehogy akartam én őt megverni!” – szögezte le zárszóként Fekete Pákó.