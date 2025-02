Bálint Antónia a Farm VIP-ról: "Kellett ez nekem?"

Ritkán beszél a magánéletéről Bálint Antónia, ám a Farm VIP 2025-ös évadának kapcsán mégis betekintést engedett a mindennapjaiba. Beszélt arról, hogy milyen vívódások és kihívások vezettek számára a tanyasi reality „legpusztítóbb” évadához.

Bálint Antónia és csapattársai a Farm VIP idei évadában – Fotó: TV2

Közel áll hozzá a vidéki nyugalom, és a kemény fizikai megpróbáltatások, mivel keményen sportolt egész gyerekkorában. Még az „Olimpiai reménységek” versenyét is többször megnyerte csapatban és egyéniben is. Kihívásokból a Farmban pedig van bőven. Többek között ezért is vállalta el a Farm VIP ötödik évadának felkérését Bálint Antónia. Pedig 2015-ben nehéz szívvel mondott búcsút a képernyős munkáknak és most is sokan óvták a visszatéréstől.

Kérdeztétek sokan, hogy kellett-e ez nekem? Kellett-e nekem a Farm VIP? A válaszom: igen

– jelentette ki határozottan a korábbi műsorvezető a közösségi oldalán, a Bors kérdésére pedig így fogalmazott:

– Mindig is természetes ember voltam, ez volt az első ok, amiért elvállaltam. A másik pedig, hogy telefon, és laptop nélkül tudjam élni az életemet.

Bálint Antónia lánya megértő volt

Ám éppen ez okozta neki az egyik fejtörést, hiszen a farm versenyzői el vannak zárva a külvilágtól, Bálint Antónia és 17 éves lánya közt pedig nagyon szoros a kapcsolat.

– A lányom elég nagy már, és megbeszéltem vele a döntés előtt, hogy elvállaljam-e. Azt mondta, menjek nyugodtan – árulta el a szépségkirálynő.

Toncsi bombaformában tér vissza a képernyőre Fotó: Markovics Gábor / Bors

Bálint Antónia párja kedvéért még vidékre is költözne

A szépség elképesztően élvezte a részvételt a Farm VIP 5. évadában, és megkapta azt a nyugalmat is, amiért odament. Arra a kérdésre, hogy akár végleg is hajlandó lenne-e kiköltözni a természetbe, összetett, és nagyon is átgondolt választ adott:

Nagyon a fővároshoz kötnek a munkáim, így a közeljövőben ez nem valószínű. De ha valami szerelem a fejemre esne, és a vidéki élet mellett döntenénk közösen, akkor szerintem nem lenne ellene kifogásom

– jelentette ki Antónia.

A Farm VIP ötödik évadának premierje március 9-én látható, a TV2 műsorán.