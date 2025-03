Demcsák Zsuzsa az elengedésről: „Könyörögtem, hogy legalább a szennyesét hozza haza”

Bors: Gondolkodott már azon, hogy idős korában egy városi lakásban, vagy inkább egy, a Farm VIP helyszínéhez hasonló környezetben élne-e szívesebben?

D.Zs.: Hogy hol töltöm majd az idős koromat földrajzi értelemben, azt most még nem tudom megmondani, de hogy aktívan és munkával töltöm majd az időmet, az biztos. Legyen az unokázás, kertészkedés, könyvírás, vagy valamilyen tudományos tevékenység.

A lényeg, hogy megtornáztassa a szürkeállományomat és elérhessek vele egyfajta meditatív állapotot.

Demcsák Zsuzsa gyerekei kirepültek

Bors: A gyermekei felnőttek és lassan ki is repülnek a családi fészekből. Ki tud lépni a szűkebbre szabott anyaszerepből, ami 20 éve a mindennapjai része? Könnyen megy az elengedés?

D.Zs.: Hogy könnyen megy-e? Annyira nehéz volt, hogy magam sem gondoltam volna. Amikor a fiam bejelentette, hogy szeretne önálló lakásba költözni, szó szerint lefagytam és sírva is fakadtam az ebédlőasztalnál, pedig már korábban is beszéltünk róla. Egyébként a fiamnak és a lányomnak is van már komoly kapcsolata, így tulajdonképpen időszerű volt, hogy mindketten szép lassan önállósodjanak. Fejben készen is álltam rá. Aztán, amikor eljött a nap, és Benedek ténylegesen el is költözött, akkor kissé felfordult a világom. Az első hetekben könyörögtem neki, hogy legalább a szennyesét hozza haza hétvégente. Vasárnaponként pedig tömbökben adtam neki az ételhordókat, hogy nehogy éhen haljon. Egy anyának erre az életszakaszra tudatosan kell készülnie és arra is, hogy az elszakadás után újra kell definiálnia önmagát.

Emlékszem, esténként ott álltam a hűtőszekrény előtt és azon gondolkodtam, hogy most mihez is kéne kezdenem magammal és a felszabadult időmmel.

Mára már be is állt minden a normális kerékvágásba. Van, hogy ellopom az idejüket, de szerencsére mindketten szívesen tartanak amolyan anyás napot.

Bors: Mondjuk úgy, hogy komoly amplitúdók jellemezték az utóbbi éveit. Ugyanakkor jó ideje úgy tűnik, hogy minden a helyére került és nyugodt, kiegyensúlyozott életet él. Megérkezett?