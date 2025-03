Ki ne emlékezne a Farm VIP 2025 első, igazi botrányára, ami a Házasság első látásra első évadából megismert Dávid Petrához és Fekete Pákóhoz köthető. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a piros csapat bajkeverője éppen értékelte a sárga csapat tagjait, amikor Fekete Pákóval kapcsolatban egy nagyon csúnya mondat szalad ki a száján. „Azért háziállatnak nem kéne…” – mondta mindjárt az első napon Szalontai Szilvinek Dávid Petra, aki ezzel mindenkinél jó messzire rúgta el azt a bizonyos pöttyöst. A nigériai származású mulatós sztár ezután nálunk reagált a mindenkihez méltatlan megjegyzésre, most pedig szemtől szembe került Dávid Petrával. A Farm ahol élünk című háttérműsorban közösen nézték vissza az ominózus jelenetet és Pákón jól látszott, hogy még most is felzaklatják a hallottak.

Fekete Pákó felpattant a Farm ahol éltünk stúdiójában, hogy megmutassa, hogyan látná el Dávid Petra baját (Fotó: TV2)

Fekete Pákó botot ragadott a Farm VIP háttérműsorában

„Még most sem jutok szóhoz… Most is nagyon mérges vagyok! A Petra nem ismer engem.

Ő egy állatnak lát engem, ahogyan elmondta és még egy csomó mást is mondott, ami abszolút nem helytálló.

Ezzel a mondattal belegázoltál az én lelkembe” – fordult Dávid Petra felé Fekete Pákó, aki ezután megpróbálta oldani a szinte már tapintható feszültséget. „Figyelj, ha most a Farmon lennénk, biztos, hogy seggbe rúgom! De legalább elfenekelem!" -- mondta már vidámabban Pákó, majd demonstrálva felpattant, és magához vett egy, a stúdió padlóján heverő botot.

Fekete Pákó végül megenyhült és megbocsájtotta Dávid Petra Farm VIP-ben elejtett szavait (Fotó: TV2)

Dávid Petra: „Elkapott valami hév, vagy megsütött a nap…”

A mozgalmas jelenetsor után Demcsák Zsuzsa átadta a szót Dávid Petrának, aki megpróbálta köszörülni a csorbát. „Nem tudom mi ütött belém ott! Elkapott valami hév, vagy megsütött a nap… Reflektálni akartam arra, hogy Pákó beszólt nekünk és túl nagy vehemenciával álltam ki a piros csapatért azzal, ahogy minősítettem a sárgákat és Pákót. Alapvetően én nem szoktam ilyeneket mondani és ezért még egyszer elnézést is kérek” – fordult Pákó felé Dávid Petra. A nigériai származású híresség el is fogadta a bocsánatkérést, de Blága Tünde nem igazán. „Az a baj, hogy vannak emberek, akik bocsánatot kérnek, miután megbántanak, de a szavak, amiket ránk illetnek, azok végig kísérnek minket valamilyen szinten.

És hiába kérnek bocsánatot, mert bennünk marad.

Szerintem meg kellene gondolni, hogy egymásról, hogy beszélünk, mert lehet véleményt mondani civilizáltan is” – tette hozzá Tünde a TV2 stúdiójában.