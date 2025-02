Kiderült a titok: Ő az a magyar politikus, aki halála előtt Zámbó Jimmy személyes ügyeit intézte

Egy gombostűt is nehezen lehetett volna leejteni szombat este a Csepeli Munkásotthonban, ahol ismét több száz Zámbó Jimmy rajongó gyűlt össze, hogy a sztárfellépők sorát hallgatva, együtt emlékezzenek az énekesre. A Bors itt futott össze az ismert politikussal, Schmuck Andorral, aki bár szoros barátságot ápolt Zámbó Jimyvel, korábban sosem vállat szerepet a Zámbó testvérek emlékőrző rendezvényein. Pedig a „szép korúak védőszentjeként” ismert politikus már gyermekkorában is közel állt Jimmyhez.

Schmuck Andor hamarosan Zámbó Jimmy babérjaira tör A Nagy Duett színpadán (Fotó: Szabolcs László)

Schmuck Andor a Zámbó Jimmy gálaesten mondott beszédet

– Nem annyira ismert tény, hogy Zámbó Jimmy halála előtti két évben, igen sok személyes ügyét én intéztem.

Ez azért alakult így, mert mi annak idején egy házban laktunk.

– Igaz, hogy később huszonhét éven át nem találkoztunk egymással, hiszen szinte gyerekek voltunk és mindketten elköltöztünk végül abból a budapesti házból, de amikor újra összehozott minket az élet, ott folytattuk, ahol kölyökként abbahagytuk… – kezdte a Borsnak Schmuck Andor, aki ennek ellenére sokáig, vagyis egészen tegnapig távol tartotta magát a Zámbó Jimmy emléke körüli folyamatos felhajtástól.

– Végül aztán majd három évtizeddel később egy bulin futottunk össze, ahol arra kért, hogy segítsek neki egy-két dologban. Én nagyon tiszteltem őt, annak ellenére is, hogy közismerten rapszodikus személyiségű ember volt. Engem ugyanakkor sosem bántott meg és soha, semmilyen játékot nem játszott velem, amit mondjuk másokkal igen. Mégis, a halálát követően úgy voltam vele, hogy nem akarok részt venni ebben a Zámbó Jimmy „bizniszben” – fogalmazott finoman a Farm VIP-t is megjárt Schmuck Andor, aki korábban nemet mondott a Zámbó testvérek meghívására, de most okkal jelent meg a színpadon.

A Zámbó testvérek meghívásának örömmel tett eleget Schmuck Andor (Fotó: Bors)

„Le a kalappal a kitartásukért!”

– Ezért nem vállaltam a búcsúztatót sem. Amikor pedig elindult ez az emlékkoncert-sorozat, amit a testvérek nagyon rendesen szerveznek azóta is, én nem vállaltam a részvételt, pedig megkerestek. Bevallom férfiasan, éltem a gyanúperrel, hogy ez olyan lesz, mint a gyertyaláng. Föllobban és utána kialszik.

De miután már 24 éve van és most ismét felhívtak a Zámbó testvérek, hogy mondanék-e egy köszöntőt, igent mondtam.

– Egyszerűen azért, mert le a kalappal előttük a kitartásukért. A köszöntő közben az jutott eszembe, hogy a hely, ahol vagyunk, tulajdonképpen egyúttal a kommunizmus mementója is. Ezért Lenin után szabadon beleszőttem az alábbi szösszenetet: Jimmy élt! Jimmy él! És Jimmy élni fog! Ráadásul ez rá talán sokkal inkább igaz is, mint Leninre – tette hozzá Andor, aki hamarosan megmutatja mire is képes a hangával, hiszen Sári Évi oldalán szerepel majd a hamarosan induló Nagy Duett adásaiban, de egyben biztosan.