Emlék a múltból: Botrányba fulladt Zámbó Jimmy első „koncertje”

Zámbó Árpy nemcsak hogy látta és hallotta a 24 éve, tragikus körülmények között elhunyt Zámbó Jimmy első szárnypróbálgatásait, de tevékenyen részt is vett bennük, ahogy Tihamér, Öcsi és Marietta is. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Hajdúdorogon, a nagyszülői ház konyhájában alakult meg a ma csak Zámbó bandként ismert formáció, még ha a hetvenes évek homályába vesző első koncertjük nem is aratott osztatlan sikert. Erről Zámbó Árpy mesélt a Borsnak.

Zámbó Jimmy testvére elárulta, nem arattak osztatlan sikert az első koncertjükkel (Fotó: Bors)

Zámbó Jimmy testvére sosem hallott történetet mesélt...

– A hetvenes években jártunk és minden nyáron, nagyon sok időt töltöttünk Hajdúdorogon a nagymamánál. Már akkor pedzegettük a zenélgetést és ezzel kapcsolatban van is egy történet, amit azóta is emlegetünk. Egyik nap, amikor a mama elment a piacra, mindjárt meg is alakultunk és ha már így esett, gondoltuk, adunk is egy remek koncertet. Ehhez minden hangszer ott lapult a mama konyhájában.

Kipakoltuk az összes fazekat, lábost és fedőt, majd módszeresen elkezdtük róluk leverni a zománcot, mindennel, ami csak jó volt dobverőnek.

Lett ott akkora zenebona, hogy még a mezőn is hallani lehetett – kezdte nevetve Zámbó Jimmy testvére, majd elárulta, hogy közönsége is akadt a rögtönzött bulinak.

Zámbó Jimmy is segített szétverni a nagyi lábosait (Fotó: ARCHÍV / hot! magazin)

„Mi öten, tízfelé szaladtunk…”

– Szemben a mama házával, éppen nagy építkezés folyt. Ácsok dolgoztak a tetőn és kiváló zenei ízlésről tettek tanúbizonyságot azzal, hogy hangosan biztatni kezdtek minket. Utólag visszagondolva, szerintem tudták, hogy az igazi show csak akkor kezdődik, ha megjön a mama, ezért csápoltak nekünk és ezért énekeltek rá hangosan a csörömpölésünkre. Nekünk persze több se kellett. Jimmy talán még dalra is fakadt, mi pedig a lehető legmagasabb fokozatra kapcsolva vertük a „dobokat”. Mama már az utca végén hallotta, hogy elszabadult a pokol. Berobbant a konyhába és maradjunk annyiban, hogy lefújta a koncertet. Mi öten, tízfelé szaladtunk… – mesélte Zámbó Árpy. A többi pedig, már történelem.