Újabb közös kalandra, nagy utazásra készül Mihályfi Luca és Hegyes Berci, akik a Dancing with the Stars legutóbbi évada során szerettek menthetetlenül egymásba. Kapcsolatukat csak azután vállalták, hogy véget ért a műsor, ugyanis nem szerették volna, hogy a kapcsolatuk befolyásolja a zsűri és a közönség döntését. Most azonban nagyon boldoggá teszi őket, hogy már nem kell titkolniuk a szerelmüket. A titkolózás most már különösen furcsán venné ki magát, hiszen a két fiatal egy párosként lép újra színpadra, ezúttal A Nagy Duett hetedik évadában, ami március 16-án startol a TV2-n.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci A Nagy Duett hetedik évadának sajtóeseményén (Fotó: Szabolcs László)

Luca a show-műsor nagyszabású sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy visszanyal a fagyi, hiszen a Dancing with the Stars-ban ő számított amatőrnek, most viszont Berci az, akinek egy egészen ismeretlen területen kell helyt állnia.

A Nagy Duett: Mihályfi Luca kitálalt Hegyes Berciről

Aggodalomra azonban semmi ok! Mihályfi Luca szerint Berci remek alapanyag, így nagy esélyekkel vágnak neki A Nagy Duett 2025 évadának.

− Szerintem sokkal jobban összecsiszolódtunk, mint bármelyik másik páros itt a műsorban. Amiatt is, mert mi már végigmentünk egy másik műsoron, ahol szintén láthattuk egymás stresszes oldalát, a szomorú és a vidám oldalát, a sírós oldalát... Tehát mi már mindent megtapasztaltunk a másikból. Emiatt sokkal dinamikusabb lesz a felkészülési folyamat, igyekszem minél komfortosabbá tenni ezt a Bercinek, hogy jól érezze magát a színpadon. Szerencsések vagyunk egyébként, mert Bercinek remek ritmusérzéke van a táncnak köszönhetően, hihetetlen a színpadi jelenléte, nem lehet nem ránézni, ha felmegy a színpadra. Emellett az énekléshez is van érzéke, eltalálja a hangokat, tehát van miből építkezni – méltatta kedvesét Mihályfi Luca.

A Nagy Duett: Luca és Berci között teljes az összhang (Fotó: Szabolcs László)

A fiatal szerelmeseknek persze azokra a kevésbé jóindulatú fotelhuszárokra is fel kell készülnie, akik általában a Redditen adnak hangot a véleményüknek, és akik szerint igazságtalan előny, hogy szerelmespárként bizonyíthatnak hétről hétre A Nagy Duett színpadán.

− Ilyen téren számítok arra, hogy lesznek rosszindulatú kommentek, mint ahogy arra is, hogy az első produkció nem sikerül olyan jól, és elmondják majd, hogy úgy énekelek, mint egy repedt fazék. Ez őszintén szólva nem izgat, mert nekem ez nem a saját szakmám. Én már megmutattam, hogy mibe vagyok jó, nekem nincs ezzel kapcsolatban veszítenivalóm, maximum nevetek magamon egyet. Szeretném ezt csinálni, mert szeretnék a Luca oldalán szerepelni, szeretnék vele Lucával énekelni és új élményeket szerezni, kommenteket meg inkább nem olvassuk – árulta el a Borsnak Hegyes Berci.