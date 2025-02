Megyeri Csilla igen mozgalmas évet hagyott maga mögött, hiszen amellett, hogy belekóstolt a boksz világába még párjával, Molnár Zsolttal 11 év után úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják tovább.

Fotó: SZL

A műsorvezetőre azóta pedig már újra rá is talált a szerelem bokszedzője, Nicola Sarciá személyében. A páros pedig azóta is szinte a mézesheteiket élik, ami meg is látszik rajtuk, hiszen Csilla szabályosan ragyog legfrissebb fotóin. A celebet a most zajló Fashion Weeken kapták lencsevégre, méghozzá egy igencsak mélyen dekoltált fehér ruhában.

Követőinek le is esett az álluk a szépségétől:

"Gyönyörű vagy Csilla!"

"Nagyon jól áll neked ez a fehér ruci!"

- írták mások mellett a dögös fotókhoz.

