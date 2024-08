Ennyi volt, itt a vége: 11 év után szakított a magyar sztárpár

Alig egy hónapja számoltunk be arról, hogy 10 év után válik Földes Eszter és Lovasi András, most pedig egy újabb magyar sztárpár szakításáról érkezett hír.

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt egyik utolsó közös fotójukon Fotó: Mediaworks archív

A két személy pedig nem mást, mint Megyeri Csilla és Molnár Zsolt, akikről már egy ideje az a pletyka járta, hogy szakíthattak, miután már rég látták őket együtt közös eseményen. A szakításuk azonban eddig csak találgatás volt, most viszont hivatalosan is bejelentették a műsorvezető Instagram-oldalán.

Sziasztok! Szeretném, ha végig olvasnátok ezt a posztot. Közel 11 év… rengeteg közös élmény…, de valami miatt ez ennél a pontnál megrekedt…

– kezdte szívszorító bejegyzését Megyeri Csilla, majd így folytatta:

„Éhezünk a jóváhagyásra, az elfogadásra, arra, hogy szeressenek és ne ítélkezzenek felettünk. Közben elfelejtünk boldogan élni. Félünk csalódást okozni, kudarcot vallani, pedig ez is az életünk része”.

Ezt követően arra is kitért, hogy próbálták helyrehozni a kapcsolatukat, sajnos azonban nem jártak sikerrel.

„Próbáltuk “megjavítani”, helyrehozni a kapcsolatunkat Zsoltival..., sokszor a legnehezebb pillanatokban voltunk egymás legnagyobb szövetségesei…, de egy ideje be kellett látnunk, hogy elfáradt a kapcsolatunk. Rengeteget tanultam Tőled @zsoltmolnar__ - jó ember vagy, és hálás vagyok neked mindazért, akivé válhattam vagy éppen maradhattam melletted. Nem engedted azt, hogy elfelejtsem: mindig két lábbal a földön álljak… és emlékezzek arra, hogy honnan indultam, ki is vagyok valójában. Talán Te ismersz a legjobban, bár sokszor úgy érzem, hogy még én magam sem tudom, hogy ki is vagyok valójában. Viszont hiszek abban, hogy nincsenek véletlen találkozások… és mindenki addig marad életünk “szereplője”, amíg van mit tanítanunk egymásnak. A mi közös utunk most úgy tűnik, hogy itt véget ért…”

Végezetül pedig elmondta, hogy Zsolt örökre a szívében marad:

Örökre a szívembe/lelkembe loptad magad. Hálásan köszönök Neked minden felhőtlen vidám, boldog percet és a fájóbb pillanatokat is egyaránt. Kívánom magunknak a lehető legjobbat a jövőben. Köszönöm, hogy az életem része voltál!

A bejegyzéshez pedig egy közös, fekete-fehér fotót is megosztott: