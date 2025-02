Árulkodó jelek: Megyeri Csilla közös otthont tervez párjával?

Megyeri Csilla sikeres üzletasszony, a közösségi médiában számos reklámpartnerrel dolgozik együtt, a pénzügyeket pedig nagyon komolyan veszi. Bár van, hogy nem tud ellenállni egy-egy neki tetsző terméknek, nem költ esztelenül, szereti biztonságban tudni a jövőjét.

Megyeri Csilla párja, Nico is felelősen bánik a pénzzel Fotó: Mediaworks archív

Megyeri Csilla tervei

A híresség ennek érdekében folyamatosan figyelemmel követi az aktuális trendeket, befektetésekben gondolkodik és nagy gondot fordít arra, hogy ne egyik napról a másikra éljenek. Csilla a napokban egy érdekes Instagram posztot is megosztott magáról, amiből az derül ki, hogy a pénze egy részét lakáskasszába fekteti be. Hogy ez azt jelenti-e, megérett a kapcsolata a kedvesével, Nicola Sarciá-val és esetleg közös lakásban gondolkodnak, még nem tudni. Az azonban biztos, hogy ez a lépése is egy biztonságos jövő elképzeléséről szól.

A szerelmesek még csak fél éve vannak együtt, de komoly terveik vannak a jövőt illetően Fotó: Mediaworks archív

Egy bizonyos kor fölött...

Megyeri Csillát az Instagram posztot látva arról kérdeztük, hogy mennyire felelős pénzügyekben és miért tartja fontosnak, hogy a gyerekeket már az iskolában meg kellene tanítani bánni a fizetőeszközzel?