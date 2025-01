"Annyira jó rátok nézni" - Megyeri Csilla megmutatta, hogyan randiznak a pasijával

Az ismert műsorvezető, Megyeri Csilla tavaly augusztusban mindenkit sokkolt, mikor bejelentette, hogy közel 11 év után szakítottak a párjával. Nem sokkal később kiderült, hogy újra rátalált a szerelem, azóta is együtt van Nico-val, akivel úgy tűnik, hogy nagyon boldogok – most is különleges helyre mentek randizni.

Megyeri Csilla és szerelme, Nico / Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Megyeri Csilla a közösségi oldalán mutatta meg, hogy szerelmével Budapest egyik legszebb helyén voltak randevúzni, a New York Palace Café-ban, ahol természetesen jó sok kép készült róluk, illetve azokról a finomságokról, amiket fogyasztottak. Látni rajtuk, hogy nagyon élvezik egymás társaságát és igazán boldogok együtt – a kommentelők is szinte csak pozitív üzeneteket hagytak a posztnál.

Ragyogsz végre 🥰😍 Annyira jó rátok nézni❤️ Az utolsó kép mindent visz! Jó így látni téged!❤️

– írták.

Megyeri Csilla az utóbbi években rengeteg műsorban szerepelt, szárnyal felfelé a karrierje, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz a következő nagy dobása.

