Újra kórházba került Molnár Gusztáv, nagy a baj

Nehéz helyzetben vannak Molnár Gusztáv barátai, hiszen bár azt szeretnék, hogy a hétfőn, újra pokoli állapotba, majd kórházba került színészt ezúttal ne engedjék el egészen addig, amíg alá nem veti magát és nem ér a végére egy újabb rehabilitációs programnak. Ennek azonban bőven vannak jogi keretei, hiszen a kényszerelvonó intézménye már jó ideje megszűnt Magyarországon. Molnár Gusztáv állapota kétség kívül súlyos, amit jól mutat, az az interneten terjedő néhány fénykép és videó, melyen a színész egy forgalmas, budapesti utcán éppen a nagydolgát végzi. Az alkoholista színész mellett egyre kevesebben állnak, de néhány barátja most is a segítségére sietett. Egyikük elárulta a Borsnak, hogy miben reménykednek most.

Molnár Gusztáv barátai egyre tehetetlenebbnek érzik magukat (Fotó: Mediaworks archívum)

Molnár Gusztáv alkoholizmusa: barátai minden lehetőséget számba vettek és tehetetlenek

– Gusztit hétfőn ismét bevittük egy kórházba, ahol megint elkezdték a kezelését. Mivel úgy ítéltük meg, hogy önveszélyes, arra kértük az orvosokat, hogy ha van rá lehetőségük, próbálják meg benntartani azután is, hogy összeszedi magát. A gond az, hogy kényszeríteni semmire sem lehet, hacsak egy szakorvos meg nem állapítja, hogy képtelen az önrendelkezésre. Ugyanakkor, ha kijózanodik, akkor látszólag világosan felismeri a helyzetét és azt is tudja, mi lehet a módja annak, hogy leszámoljon a függőségével.

Így aztán kiengedik és minden kezdődik elölről.

Ez egy ördögi kör és úgy tűnik, mindenki tehetetlen – fogalmazott Molnár Gusztáv egyik közeli barátja, aki hozzátette, a színészt még a keddi nap folyamán felveszik egy kórházi osztályra, de egyelőre még nem lehet tudni, hogy pontosan hol és milyen kezelésnek vetik alá. Ahogy azt sem, hogy ő maga meddig hajlandó alávetni magát az immár sokadik elvonókúrájának.

Molnár Gusztáv tavaly év végén éppen a Bors kamerái elött fogadta meg, hogy új életet kezd (Fotó: YouTube)

Molnár Gusztáv kórházban van, de meddig? „Igen, benne van a pakliban, hogy rövidesen ismét kiengedik”

– Sajnos Guszti feje fölött Demoklész kardjaként lebegnek azok a szervi tünetek, melyeket az alkoholizmus táplál. Ugyanakkor mentálisan is komoly mélységeket jár be folyamatosan. Igen, benne van a pakliban, hogy rövidesen ismét kiengedik, és mi, akik próbálunk mellette állni, joggal tartunk attól, hogy a spirál újraindul. Egyszerűen dühítően tehetetlenek vagyunk – magyarázta Molnár Gusztáv barátja.