A Bors megtudta: Molnár Gusztáv kijött az újabb elvonóról, itt került elő

− A hír igaz, néhány napja ismét Budapesten vagyok. Több mint két hónapot töltöttem most rehabilitációban, de ne felejtsük el, hogy korábban Komlón már 9 hónapot foglalkoztam azzal, hogy megtaláljam önmagam. Oda úgy vonultam be, hogy mindent és mindenkit elvesztettem, idén ősszel viszont más volt a helyzet. Számomra nagyon fontos személyek vártak rám és bíztak a felépülésemben, és teszik ezt a mai napig. Ez nagyon sokat jelent. Tisztában vagyok azzal, hogy a felépülés egy egész életen át zajló folyamat, így minden nap foglalkoznom kell vele. Ez egy állandó küzdelem a démonokkal. Most Budapesten járok gyűlésekre, mellette pedig az edzés és az olvasás teszi ki a mindennapjaimat. Természetesen vágyom rá, hogy visszatérjek a színészethez, de semmit sem szeretnék elsietni. Az elmúlt két hónapban csodálatos embereket ismertem meg, akiknek nem lehetek elég hálás. Valamint annak a lánynak is sokat köszönhetek, aki Budapesten várt rám, amíg én a démonjaimmal harcoltam

- nyilatkozta a Borsnak Molnár Gusztáv a rehab után.