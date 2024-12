Megrázó interjút adott a Borsnak Molnár Gusztáv: sírva mondta el, miért jött ki valójában az elvonóról – videó

Molnár Gusztáv októberben vonult be az elvonóra (Fotó: Molnár Gusztáv)

A színész magánéletéről az elmúlt hónapokban nem sokat lehetett tudni, leginkább csak annyit, hogy komolyan veszi a felépülést. A Borsnak adott interjújából viszont kiderült, van egy lány Gusztáv életében, ám a színész attól félt, ha tovább marad a rehabon, elveszíti ezt a bizonyos személyt. Hozzátette, úgy gondolja, pozitív női energia nélkül nem tud létezni, jobban lenni.

A színész őszintén mesélt az édesanyjáról és a fiáról

A színész kiemelte, nem tartja a kapcsolatot Szlovákiában élő édesanyjával, mindössze a húgától tudja, hogy az asszony nincs jól.

– Most nincs jól, azt hallottam. Nagyon sokat iszik, szintén.

Hiányzik egyébként az életemből egy anyuka és egy apuka, és fura dolog úgy árvának lenni, hogy élnek a szüleid

– sóhajtott Gusztáv.

A színész őszintén mesélt arról is, hogy nagyon rég láthatta a fiát, Benedeket. Molnár Gusztáv fia ráadásul a napokban ünnepli a szülinapját.

Nem tudtam jól csinálni az apaságot, de nem azért nem tudtam jól csinálni, mert nem akartam. Az is egy fájdalmas felismerés, hogy én nem tanultam meg, hogy hogy kell azt a gyerekkoromban. Nem hoztam példákat, nem tudtam jól szeretni.

Nagyon sok embertől kérnék bocsánatot, többek között a kisfiamtól is. Minden nap gondolok rá, ráadásul december van, most lesz a születésnapja is és jön a karácsony. Ha ő most itt lenne, egy ideig nem tudnék beszélni a zokogástól, biztos, hogy megszagolgatnám a haját, mert azt nagyon szerettem. Annyit mondanék csak szerintem, hogy sajnálom – mondta könnyezve a színész.